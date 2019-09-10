«Ночной бухгалтер». Налоговик звонит дважды

Трижды тоже может. Главное — выудить из налогоплательщика нужное. Рассказываем, почему это незаконно.
Про молчание дороже золота
Вам опять звонят из налоговой? Не отвечайте. Пусть шлют официальные запросы.
Инспекторы достают телефонными звонками: вопросы, просьбы, ультиматумы. Прийти, представить, пояснить, сдать уточненку, дать телефон директора, информацию о контрагенте, расшифровки, оборотки.
Психологически и нормативно неподготовленный человек начнет общение, создав проблемы тем самым как себе, так и фирме, предупреждает экс-начальник УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев.
Он же дает и список норм НК, которыми можете отбрехиваться от назойливых инспекторов.
Телефонного звонка как способа общения с налогоплательщиками в НК нет!
Про Сбербанк
— ИП теперь могут открыть счет в Сбербанке дистанционно и за 20 минут. Но если есть Сбербанк-ID.
— В «Сбербанк Онлайн» теперь можно сделать перевод на карты Сбербанка с карт других банков.
Раньше на карту Сбера можно было перевести только через приложение другого банка.
Путанно, но полезно: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я».
Для тех, кто хочет, наконец, понять этот учет!
Центр обучения «Клерка» запускает еще один курс. Нас о нем долго просили.
Про Систему быстрых платежей
Про пенсии
— Для кого могут ввести досрочную пенсию. И повысить заодно.
— И еще появится новая доплата к пенсии.
Ваша не готовая к зиме редакция