«Ночной бухгалтер». Налоговик звонит дважды

Трижды тоже может. Главное — выудить из налогоплательщика нужное. Рассказываем, почему это незаконно.

Про молчание дороже золота

Вам опять звонят из налоговой? Не отвечайте. Пусть шлют официальные запросы.

Инспекторы достают телефонными звонками: вопросы, просьбы, ультиматумы. Прийти, представить, пояснить, сдать уточненку, дать телефон директора, информацию о контрагенте, расшифровки, оборотки.

Психологически и нормативно неподготовленный человек начнет общение, создав проблемы тем самым как себе, так и фирме, предупреждает экс-начальник УФНС по Владимирской области Сергей Кошелев.

Он же дает и список норм НК, которыми можете отбрехиваться от назойливых инспекторов.

Телефонного звонка как способа общения с налогоплательщиками в НК нет!

Про Сбербанк

— ИП теперь могут открыть счет в Сбербанке дистанционно и за 20 минут. Но если есть Сбербанк-ID.

— В «Сбербанк Онлайн» теперь можно сделать перевод на карты Сбербанка с карт других банков.

Раньше на карту Сбера можно было перевести только через приложение другого банка.

Путанно, но полезно: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я».

Ваша не готовая к зиме редакция