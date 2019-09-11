«Ночной бухгалтер». На НДС спустят всех собак

Уважаемая, Светлана. Если опираться на вашу информацию, то вам как минимум необходимо оплатить фи...
только за интернет банк у вас нужно платить))) а я собираюсь закрыть расчетный счет в вашем банке...
ну и мне не трудно подписаться! Хорошим людям и журналу, что бы и не помочь! ))...
с момента подключения расчетного счета я ни разу не зашел в интернет-банк и не собираюсь в него з...
Дежавю ...август 2017 года - мы пропали из реестра...восстановились после общения с 46 наложкой....
а зачем мне тогда подключили якобы бесплатное (со слов вашего менеджера), но платное "Кодовое сло...
Здравствуйте! Как мы отмечали в комментариях к предыдущим статьям, вы можете прислать нам на элек...
Здравствуйте! Как мы отмечали в комментариях к предыдущим статьям, вы можете прислать нам на элек...
Что такое ККТ и зачем бухгалтер, как я поняла налоговый отчёт по УСН меньше 2 млн. не нужен или н...
Списать долги через банкротство точно можно. Меня год назад "освободили", а потом и жену отправил...
Здравствуйте! Как мы отмечали в комментариях к предыдущим статьям, вы можете прислать нам на элек...
просто кто-то недавно ПТУ закончил и понял что работать это трудно ...
Здравствуйте! Как мы отмечали в комментариях к предыдущим статьям, вы можете прислать нам на элек...
Корень зла - месячный МРОТ.Если ввести (как во всех нормальных странах) минимальную оплату в час,...
Название новости читать не пробовали? О ком идет речь в обсуждении?...
Название новости читать не пробовали? О ком идет речь в обсуждении?...
Нет. Счёт они практически сразу разблокировали
Как отмечали выше, вы можете прислать нам на электронную почту smm@psbank.ru все подробности опис...
@SysoevEvgen13@gmail.com да вы че говорите! Я с ними работал, попал на них как то в интернете, со...
Ваш вопрос звучит примерно так: "Ну мы это, там - обналом занимались, налогов и взносов не платил...
А как же тег "место рассчета"? В нем же вроде пишется адрес реального магазина, от куда товары и ...
Отключить sms-информирование и кодовое слово действительно можно в интернет-банке (сформировать з...
ЕНВД же фиксированный от площадей? Почему так же то? УСН с оборота будут считать за минусом расхо...
тщательно подобранные антидепрессанты?)Я за жизнь без пилюлЕй!Ходит наша бабушка,Палочкой стучаГо...
По моему так, с учетом онлайн касс, не так уж и сложно посчитать оборот аптеки и прикинуть с тем ...
Улыбнуло))) В самом вопросе вы даёте на него ответ...
Да у вас куча нарушений. Начиная с неуплаты налогов и заканчивая непредставлением отчетности. Сче...
Доброго времени суток! Регистрация ИП с сентября 2018 УСН, сотрудников нет. Розничная торговля, п...
А как же "все лучшее детям"? Вы же не хотите, чтобы ваше любимое единственное чадо прозябало в хо...
А вам не кажется странным, что в принципе в нашем государстве возможна ситуация, что на двух чело...
Все больше статей на тему того, что бухгалтерский аутсорсинг - это не такое уж благо. А обычная х...
а если продадут, не смотря на то, что отложили?Скажу честно - это есть в разных товарных бизнесах...
Ну я очень сочувствую, что для того, чтобы накопить сумму, которой хватило бы на 1,5 года декрета...
там есть телефон, звоните, спрашиваете и откладываете... Обновление не так обновилось-а тут реаль...