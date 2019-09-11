Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». На НДС спустят всех собак

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Налоги (особенно НДС) будут взыскивать еще активнее.

Расчетливая палата

Счетная палата сделала доклад, где расписала, как пополнить бюджет.

Будут:

— больше работать с налоговыми должниками;

— допиливать АСК НДС-2;

— сокращать налоговые льготы.

Посмотрите, что еще.

На НДС будет сделан особый упор, в общем. 

Да ладно?

ФНС просит сдавать своих полиции.

Компаниям и предпринимателям звонят из инспекции и предлагают за деньги предотвратить налоговую проверку.

ФНС просит жаловаться на них правоохранителям.

А еще стали известны минимальные доначисления при выездной.

Отключить рекламу

Бухгалтерское дня

Тайм-менеджмент не помогает.

Рассказываем про похождения бухгалтера Людмилы.

Манипуляции дня

— Предприниматель посадил инспектора и адвоката. Они вымогали у него деньги за обеспечение УДО.
 
— ФНС придралась из-за двух букв в названии. До этого четыре года молчала.
 

Ваша любящая собак редакция

Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера