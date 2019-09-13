«Ночной бухгалтер». «А я и не знал!»: счета Киркорова и Тимати заблокированы

С пятницей, друзья! Сегодня лайтовый (но не для нашего шоубиза) «НБ».

Плачут небеса

Сначала утром сообщение о том, что счета Тимати блокирнули. Компании, выпускающие одежду под брендом Black Star Wear, задолжали налоговой более 6 млн руб.

Затем Филипп Бедросович. 20 августа ему перекрыли доступ к деньгам на счетах в Сбербанке и СДМ-БАНК. Надеемся, у певца остались еще корзины, в которых он держал остальные яйца, и проблема не доставила хлопот.

Плачут все

ФНС сделала себе флаг: триколор там в уголке.

Флаг водрузят в кабинете Мишустина, его замов, а также у руководителей УФНС и инспекций.

Друзья из налоговой, очнитесь, займитесь уже починкой своего ПО. Флаги еще успеете.

Самое интересное из статей

1. Про 6-НДФЛ: посмотрите, за что налоговики будут штрафовать по отчетности за 3 квартал.

2. Про полезные тусовки: список бесплатных семинаров для бухгалтеров и ИП.

Самое интересное из блогов

Наши блогеры сегодня рассказали про то:

— что учесть бухгалтеру, если сотрудник летит в командировку;

— как налоговая приступила к отраслевым чисткам;

— как обновят данные о компаниях в 2019 году.

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