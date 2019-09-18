«Ночной бухгалтер». По ИП вводят блокадный режим

Решился стать предпринимателем, огребай по полной. ЦБ дал добро на блокировку личных счетов ИП.
ЦБ, а мы так надеялись на тебя
Налоговики стали массово слать банкам требования о блокировке налоговых долгов ИП на всех их счетах, не только открытых для бизнеса.
Блокировали и вклады, и дебетовки. Причем, если долг 10 тысяч рублей и счета три, система блокировала по 10 тысяч на каждом из них.
И еще недавно была надежда на поддержку банкиров. Ассоциация банков направляла в ФНС жалобу.
Но Центробанк сказал, что все ОК.
Лайфхаки
Для тех, кому не хочется хранить лишнего на р/c. Купить машину на ООО — это опасно?
Для экономных. Если нанимаете самозанятого или другого «физика» по ГПХ.
Бухгалтеры знают, что перечисление денег на счет физлица — это красная тряпка для налоговиков и банкиров. Есть способ уменьшить риски и количество работы по таким договорам.
Для тех, кто постоянно у компьютера. Бухгалтеры рассказывают, как борются с профессиональными болезнями. Бедные спина, ноги и глаза.
Про будущее
Близкое. Стала известна предельная база по страховым взносам на 2020 год.
Желанное. Налоговики, полицейские, и остальные с погонами прикусят языки перед вами. Вскоре можно будет посадить чиновника, который вас оскорбил.
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