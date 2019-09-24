«Ночной бухгалтер». Штрафы по 115-ФЗ взлетят

Через пару лет мамы-бухгалтеры и папы-бизнесмены будут пугать детей не бабой Ягой, а 115-ФЗ.

Страна финансовых террористов

115-ФЗ станет еще более кошмарным.

Вы начнете любить этот закон еще больше. В КоАП РФ внесут поправки, и штрафы за нарушение 115-ФЗ взлетят.

Формулировки в проекте, как всегда, для крепких духом. Полностью пока никто не разобрался.

Но общий смысл в том, что директору и бухгалтеру надо будет самим разбираться, не связана ли компания опосредованно с обнальщиками.

Например, будут привлекать к ответственности за то, что компания купила что-то, что куплено продавцом якобы преступным путем.

Штрафы гигантские.

Новенькое

— В бухучете с 2020 года. Изменятся формы и стандарты бухгалтерского учета.

— В онлайн-кассах. Кнопочные кассы скоро уйдут с рынка.

— Для бюджетников. С 1 октября бухгалтерам поднимут зарплату. Везет...

Ваша так и не дождавшаяся отопления редакция