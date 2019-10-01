Счет-фактура: ликбез для бюджетников

На что обратить внимание при его составлении и отражении в книге продаж.

Обладая статусом юридического лица, бюджетное учреждение по общему правилу признается плательщиком НДС. Правда, далеко не все учреждения ежеквартально исчисляют и уплачивают в бюджет НДС. Большинство используют преференции, установленные гл. 21 НК РФ, позволяющие им не начислять и не уплачивать косвенный налог.

Между тем в ряде случаев учреждения все-таки совершают операции, которые признаются объектом обложения НДС, а учреждения, в свою очередь, — плательщиками НДС. В таких случаях они обязаны предъявить контрагенту по сделке НДС, который указывается отдельной строкой в первичных документах и, разумеется, в счете-фактуре. О нюансах оформления этого документа и отражения его показателей в книге продаж и пойдет речь в данном материале.

В каких случаях возникает обязанность плательщика НДС

Порядок исчисления и уплаты НДС в бюджет установлен гл. 21 НК РФ. Плательщиками НДС в силу ст. 143 НК РФ признаются организации, а бюджетные учреждения являются таковыми. Причем никаких специальных норм в отношении них ни эта статья, ни какая-либо другая не содержит. Поэтому бюджетные учреждения признаются плательщиками указанного налога наравне с прочими организациями. Однако обязанность по уплате НДС (повторимся) возникает только при совершении учреждением налогооблагаемых операций (то есть операций, которые признаются объектами налогообложения (на основании ст. 39, п. 1 ст. 146 НК РФ), или в отношении операций, которых не поименованы в п. 2 и 3 ст. 149 НК РФ).

Налогооблагаемые операции

Основным объектом обложения НДС выступают операции по реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории РФ, в том числе реализация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав на возмездной или безвозмездной основе (п. 1 ст. 146 НК РФ). Как подчеркнуто в Письме Минфина РФ от 03.07.2019 № 02-07-10/49449 , положениями Налогового кодекса не предусмотрено, что выполнение работ (оказание услуг) бюджетными учреждениями, признаваемых в целях исчисления НДС реализацией, не подлежит налогообложению.

Помимо них объектом налогообложения признаются следующие операции:

передача на территории РФ товаров (выполнение работ, оказание услуг) для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету (в том числе через амортизационные отчисления) при исчислении налога на прибыль организаций;

выполнение СМР для собственного потребления;

ввоз товаров на территорию РФ и иные территории, находя­щиеся под ее юрисдикцией.

Операции, не облагаемые НДС

В то же время бюджетному учреждению нужно помнить, что не все операции по реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ признаются налогооблагаемыми операциями.

К примеру, не признаются объектом обложения НДС операции, перечисленные в п. 3 ст. 39 НК РФ.

Перечень операций, не признаваемых объектом налогообложения, приведен также в п. 2 ст. 146 НК РФ. Среди них значится операция, напрямую касающаяся бюджетных учреждений. Так, согласно пп. 4.1 названного пункта не является объектом обложения НДС выполнение работ (оказание услуг) бюджетными учреждениями в рамках государственного (муниципального) задания, источником финансового обеспечения которого является субсидия из соответствующего бюджета бюджетной системы РФ. Иными словами, услуги (работы), оказываемые (выполняемые) бюджетным учреждением в рамках государственного (муниципального) задания и финансируемые за счет субсидий, не образуют объекта обложения по НДС.

Документами, подтверждающими правомерность применения бюджетным учреждением освобождения, предусмотренного пп. 4.1 п. 2 ст. 146 НК РФ, являются:

государственное (муниципальное) задание, составленное по соответствующей форме;

соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии;

выписка из лицевого счета бюджетного учреждения.

И еще. Так как выполнение работ (оказание услуг) в рамках государственного (муниципального) задания за счет бюджетных субсидий не образует у учреждения объекта налогообложения, при их оказании (выполнении) учреждение не только не должно начислять НДС, но и «входной» налог по приобретенным учреждением имуществу (работам, услугам) должно учесть в их стоимости на основании п. 2 ст. 170 НК РФ.

Не возникнет у учреждения обязанностей плательщика НДС и в случае совершения операций, не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) на основании п. 2 и 3 ст. 149 НК РФ (перечень таких операций довольно обширен).

Обязанности плательщика НДС

Наличие у бюджетного учреждения статуса плательщика НДС влечет за собой возникновение у него обязанностей по его исчислению, уплате и декларированию. В чем именно заключается каждая их этих обязанностей, показано в таблице.

Обязанности плательщика НДС На что обратить внимание при исполнении обязанностей плательщика НДС Исчисление налога Сумма налога рассчитывается как произведение налоговой базы, определяемой в порядке, установленном ст. 154 НК РФ, и соответствующей ставки налога, размеры которой установлены ст. 164 НК РФ. При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг). Если бюджетное учреждение при совершении операций, освобожденных от обложения НДС, выставит контрагенту счет-фактуру, в котором выделит налог отдельной строкой, то оно в силу п. 5 ст. 173 НК РФ обязано уплатить эту сумму налога в бюджет Уплата налога в бюджет Уплата НДС по операциям, признаваемым объектом налогообложения, производится по итогам каждого налогового периода равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не говорится в гл. 21 НК РФ (ст. 174 НК РФ). Сумма налога уплачивается по месту учета учреждения в налоговых органах. Нарушение сроков уплаты налога чревато для учреждения мерами налоговой ответственности, пре­дусмотренными ст. 120 и 122 НК РФ Декларирование налога Декларация по НДС (ее форма утверждена Приказом ФНС РФ от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@) по общему правилу подается в электронной форме по каналам ТКС через оператора электронного документооборота в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 5 ст. 174 НК РФ). Данная декларация может быть представлена на бумажном носителе налоговыми агентами, не являющимися плательщиками НДС или являющимися таковыми, но освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога (п. 3 ст. 80, п. 5 ст. 174 НК РФ). Если декларацию по НДС учреждение должно подать в электронной форме, а представит ее на бумаге, то она будет считаться непредставленной (п. 5 ст. 174 НК РФ). В таком случае учреждение будет оштрафовано (ст. 119 НК РФ). Кроме того, у него могут быть заблокировать счета и переводы электронных денег (пп. 1 п. 3, п. 11 ст. 76 НК РФ)

Правила составления счета-фактуры

Являясь плательщиком НДС, бюджетное учреждение при совершении налогооблагаемой операции обязано выставить счет-фактуру в порядке, определенном п. 3 ст. 168 НК РФ.

Согласно ему счета-фактуры подлежат выставлению не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг), со дня передачи имущественных прав или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Формы счетов-фактур и порядок их составления установлены Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №-1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».

Счета-фактуры могут оформляться на бумаге или в электронном виде.

Электронные счета-фактуры выставляются в порядке, установленном Приказом Минфина РФ от 10.11.2015 № 174н, в случае, если стороны согласны на обмен электронными счетами-фактурами и у них есть для этого совместимые технические средства (п. 1 ст. 169 НК РФ, Письмо ФНС РФ от 24.10.2018 № ЕД-4-15/20755). Подписываются такие счета-фактуры с применением усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя учреждения или уполномоченного им лица. Подпись главного бухгалтера на них не требуется (п. 6 ст. 169 НК РФ).

Счет-фактура в электронной форме выставляется по следующим форматам:

Перечень реквизитов, которые должны быть указаны в счетах-фактурах, выставляемых при реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, установлен п. 5, 5.1 и 6 ст. 169 НК РФ, это:

порядковый номер и дата составления документа;

наименование, адрес и ИНН продавца (покупателя);

наименование и адрес грузоотправителя (грузополучателя);

номер платежного документа в случае получения авансовых платежей;

наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания);

количество (объем) поставляемых (отгруженных) товаров (работ, услуг) исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания);

наименование валюты;

идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии);

цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога (в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, — с учетом суммы налога);

стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав за все количество поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав без налога;

сумма акциза по подакцизным товарам;

налоговая ставка;

сумма налога, предъявляемая покупателю;

стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав с учетом суммы налога;

страна происхождения товара;

номер таможенной декларации;

код вида товара в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешне­экономической деятельности ЕАЭС (при наличии).

Отметим: несмотря на то что счет-фактура содержит все реквизиты первичного документа, фактически таким документом он не является, поскольку требования к содержанию счета-фактуры установлены Налоговым кодексом, а не Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»

Ошибки при заполнении счетов-фактур

При заполнении указанных реквизитов налогоплательщики иногда допускают ошибки, которые для целей налогообложения разделяются на существенные и на несущественные. Подчеркнем: такие ошибки влекут за собой негативные последствия прежде всего для покупателей, а не для продавца. В частности, существенные ошибки могут стать причиной отказа покупателю в вычете НДС, поскольку счет-фактура в силу п. 2 ст. 169 НК РФ является основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету.

Приведем примеры существенных и несущественных ошибок, допускаемых плательщиками НДС при составлении счетов-фактур (см. таблицу).

*Несущественными считаются те ошибки в счетах-фактурах, которые не препятствуют идентификации продавца и покупателя, наименования и стоимости товаров (работ, услуг, имущественных прав), ставки и суммы налога.

** Указание наименования покупателя с ошибкой в организационно-правовой форме, по мнению Минфина, не является существенной ошибкой (см. Письмо от 15.05.2019 № 07-01-09/34738).

Отражение счета-фактуры в налоговых регистрах

Выставленные в адрес покупателей счета-фактуры бюджетное учреждение должно зарегистрировать в книге продаж (п. 3 ст. 169 НК РФ). Формы и правила ее ведения установлены в приложении 5 к Постановлению Правительства РФ №-1137. Подчеркнем: данную книгу учреждение вправе вести как на бумажном носителе, так и в электронном виде по правилам, установленным названным постановлением.

Регистрация счетов-фактур в книге продаж производится в хронологическом порядке в том налоговом периоде, в котором возникло налоговое обязательство. Отметим: единой регистрации подлежат счета-фактуры (включая корректировочные), составленные как на бумажном носителе, так и в электронном виде.

Вести журнал учета выставленных и полученных счетов-фактур (форма и правила ведения которого определены названным выше постановлением) учреждение не обязано. По смыслу п. 3 ст. 169 НК РФ ведение указанного журнала является правом, но не обязанностью плательщика НДС.