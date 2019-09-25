«Ночной бухгалтер». Ждите новых отказов в приеме отчетности

Будет больше проблем с отправкой отчетов.
Потому что раньше все было слишком хорошо
Из-за сбоя в программе налоговиков уже год косяки с приемом отчетности. Но этого ФНС показалось мало.
Инспекции начнут чаще отказывать в приеме отчетности. У них теперь 10 вместо шести оснований, чтобы не принять отчет. Выпустили новый регламент.
Куча поправок в ТК
Условия труда наемных работников круто изменятся. Сделали обзор осенних изменений.
Касается каждого работника и работодателя.
Кратко:
- отменят бумажные трудовые;
- будут быстрее взыскивать зарплатные долги;
- планируют сократить рабочую неделю.
А если вам удобнее работать по договору ГПХ, а не морочиться с трудовыми договорами, то эта новость для вас.
Про будущее
Обзоры дня
— Про онлайн-кассы. Разбирали модель МТС Касса 5″ и отзывы про нее.
— Про карты рассрочки. На этот раз про про «Свободу» Хоум Кредит Банка. Пытались понять, о чем они умалчивают.