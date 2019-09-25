«Ночной бухгалтер». Ждите новых отказов в приеме отчетности

Будет больше проблем с отправкой отчетов.

Потому что раньше все было слишком хорошо

Из-за сбоя в программе налоговиков уже год косяки с приемом отчетности. Но этого ФНС показалось мало.

Инспекции начнут чаще отказывать в приеме отчетности. У них теперь 10 вместо шести оснований, чтобы не принять отчет. Выпустили новый регламент.

Посмотрите новые основания.

Куча поправок в ТК

Условия труда наемных работников круто изменятся. Сделали обзор осенних изменений.

Касается каждого работника и работодателя.

Кратко:

отменят бумажные трудовые;

будут быстрее взыскивать зарплатные долги;

планируют сократить рабочую неделю.

Читайте подробнее.

А если вам удобнее работать по договору ГПХ, а не морочиться с трудовыми договорами, то эта новость для вас.

Обзоры дня

— Про онлайн-кассы. Разбирали модель МТС Касса 5″ и отзывы про нее.

— Про карты рассрочки. На этот раз про про «Свободу» Хоум Кредит Банка. Пытались понять, о чем они умалчивают.