Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Ждите новых отказов в приеме отчетности

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Будет больше проблем с отправкой отчетов.

Потому что раньше все было слишком хорошо

Из-за сбоя в программе налоговиков уже год косяки с приемом отчетности. Но этого ФНС показалось мало.

Инспекции начнут чаще отказывать в приеме отчетности. У них теперь 10 вместо шести оснований, чтобы не принять отчет. Выпустили новый регламент.

Посмотрите новые основания.

Куча поправок в ТК

Условия труда наемных работников круто изменятся. Сделали обзор осенних изменений.

Касается каждого работника и работодателя.

Кратко:

  • отменят бумажные трудовые;
  • будут быстрее взыскивать зарплатные долги;
  • планируют сократить рабочую неделю.

Читайте подробнее.

А если вам удобнее работать по договору ГПХ, а не морочиться с трудовыми договорами, то эта новость для вас.

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Про будущее

 
А еще заговорили про то, что Рунет начали отключать от остального мира. Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для обеспечения «устойчивости» рунета. Наши технари говорят, что не к добру...

Обзоры дня

— Про онлайн-кассы. Разбирали модель МТС Касса 5″ и отзывы про нее.

— Про карты рассрочки. На этот раз про про «Свободу» Хоум Кредит Банка. Пытались понять, о чем они умалчивают.

 
Ваша наконец с отоплением редакция!

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