«Ночной бухгалтер». Пережили перестройку? Получите льготы

Странные новости сегодня какие-то.

Раньше надо было жалеть...

Заставшим перестройку 90-х выделят новые льготы.

В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы.

Частушка!

Водку мы теперь не пьем,

Сахару не кушаем.

Зубы чистим кирпичом,

Горбачева слушаем.

Много изменений

Осень. Налоговый кодекс и другие правила лихорадит.

Про схемы: ваши и чужие

Дробление. Оказывается, есть опасные признаки дробления бизнеса, о которых не знает почти никто.

Схемы с компаниями-однодневками стали быстро уходить в прошлое, и инспекция переключилась на другую схему оптимизации налогов — дробление бизнеса.

Векселя. Про схемы с ними вдруг вспомнил ЦБ.

Чужие схемы. Защитите себя от чужих схем. Есть формулировка в договоре, которой можно подстраховаться от отказа в вычете из-за недобросовестности поставщика.

Ваша совсем не странная редакция