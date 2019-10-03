«Ночной бухгалтер». Пережили перестройку? Получите льготы

Странные новости сегодня какие-то.
Раньше надо было жалеть...
Заставшим перестройку 90-х выделят новые льготы.
В Госдуме предложили создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки». С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы.
Частушка!
Водку мы теперь не пьем,
Сахару не кушаем.
Зубы чистим кирпичом,
Горбачева слушаем.
Много изменений
Осень. Налоговый кодекс и другие правила лихорадит.
- Узнайте, что поменялось в зарплатных отчетах. Приняты масштабные поправки в нормы Налогового кодекса. Некоторые изменения касаются сдачи зарплатных отчетов — РСВ, 6-НДФЛ, 2-НДФЛ.
- С 1 октября вступили в силу две важные поправки по НДС. Будем ждать падения цен?
- Правила пожарной безопасности изменили. Есть и послабления, и ужесточения.
- Пени больше не будут выше недоимки. Компаниям станет проще опротестовать долги.
- В Налоговый кодекс включат три неналоговых сбора.
Про схемы: ваши и чужие
Дробление. Оказывается, есть опасные признаки дробления бизнеса, о которых не знает почти никто.
Схемы с компаниями-однодневками стали быстро уходить в прошлое, и инспекция переключилась на другую схему оптимизации налогов — дробление бизнеса.
Векселя. Про схемы с ними вдруг вспомнил ЦБ.
Чужие схемы. Защитите себя от чужих схем. Есть формулировка в договоре, которой можно подстраховаться от отказа в вычете из-за недобросовестности поставщика.
Ваша совсем не странная редакция
Защитите себя от налоговых проверок. Онлайн-курс от бывшего сотрудника ОБЭП, а ныне известного налогового консультанта сейчас со скидкой 50 %. Сейчас всего за 2750 руб.
Вы научитесь противостоять давлению налоговиков, грамотно вести себя на допросах и выемке, защищать себя от уголовки и субсидиарки.
Куча практических советов и минимум теории. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).