Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Кого еще натравят на ИП

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

В России появятся частные приставы.

Достали дня

Минюст спустит бешеных псов на ИП.

Частные приставы будут взыскивать долги как с организаций, так и с индивидуальных предпринимателей.

Подчиняться вся эта гвардия будет Минюсту.

Психбольница дня

Чтобы избежать штрафа, мало доплатить налог и пени.

Теперь нужно подтвердить непреднамеренный характер ошибки!

Документы об упущении и непреднамеренности — возможно, таковы новые требования налоговой.

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Чтиво дня

Близится к концу пятница, а это значит, что у нас сегодня история про простого бухгалтера Люду из Краснодара.

В этот раз Люда грустит, что пока мало получает. Прочитала новость о том, что людям для счастья надо 161 тысячу рублей. А у нее только 40.

О женской доле говорили еще вот тут: «Женщины больше не хотят бесплатно протирать пыль и мыть посуду. Государство должно за это платить».

Полезное дня

Проверьте, все ли знаете про заполнение 6-НДФЛ за 9 месяцев без ошибок;

Сохраните список 10 дел, которые нужно сделать после регистрации ООО;

Разберитесь, как вашей компании выгоднее заключать договоры ГПХ. Приходите на встречу.

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Ваша ура, ура, отдыхать планирующая редакция

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