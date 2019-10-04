«Ночной бухгалтер». Кого еще натравят на ИП

В России появятся частные приставы.
Достали дня
Минюст спустит бешеных псов на ИП.
Частные приставы будут взыскивать долги как с организаций, так и с индивидуальных предпринимателей.
Подчиняться вся эта гвардия будет Минюсту.
Психбольница дня
Чтобы избежать штрафа, мало доплатить налог и пени.
Теперь нужно подтвердить непреднамеренный характер ошибки!
Документы об упущении и непреднамеренности — возможно, таковы новые требования налоговой.
Чтиво дня
Близится к концу пятница, а это значит, что у нас сегодня история про простого бухгалтера Люду из Краснодара.
В этот раз Люда грустит, что пока мало получает. Прочитала новость о том, что людям для счастья надо 161 тысячу рублей. А у нее только 40.
О женской доле говорили еще вот тут: «Женщины больше не хотят бесплатно протирать пыль и мыть посуду. Государство должно за это платить».
Полезное дня
Проверьте, все ли знаете про заполнение 6-НДФЛ за 9 месяцев без ошибок;
Сохраните список 10 дел, которые нужно сделать после регистрации ООО;
Разберитесь, как вашей компании выгоднее заключать договоры ГПХ. Приходите на встречу.
Успейте на завершение нашей распродажи онлайн-курсов для бухгалтеров и ИП.
Ваша ура, ура, отдыхать планирующая редакция
Защитите себя от налоговых проверок. Онлайн-курс от бывшего сотрудника ОБЭП, а ныне известного налогового консультанта сейчас со скидкой 50 %. Сейчас всего за 2750 руб.
Вы научитесь противостоять давлению налоговиков, грамотно вести себя на допросах и выемке, защищать себя от уголовки и субсидиарки.
Куча практических советов и минимум теории. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Успейте купить (у нас еще пять курсов со скидкой).