«Ночной бухгалтер». Кого еще натравят на ИП

В России появятся частные приставы.

Достали дня

Минюст спустит бешеных псов на ИП.

Частные приставы будут взыскивать долги как с организаций, так и с индивидуальных предпринимателей.

Подчиняться вся эта гвардия будет Минюсту.

Психбольница дня

Чтобы избежать штрафа, мало доплатить налог и пени.

Теперь нужно подтвердить непреднамеренный характер ошибки!

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