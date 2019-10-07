«Ночной бухгалтер». Большой слив данных Сбера и мобильного оператора

Пошла волна утечек наших с вами данных.

Информационная безопасность, ау!

На днях была крупная утечка данных из Сбера. Тогда СМИ предполагали, что на теневом рынке могут продавать данные 60 млн карт клиентов. Сбер признал утечку, правда, не в таких масштабах.

И продолжение истории. Сбербанк объявил, что утечку информации о картах клиентов допустил сотрудник компании. Но Греф его скрывает.

У мобильных операторов тоже не ахти. «Билайн» сообщил об утечке данных миллионов клиентов. Там — данные о 9 млн пользователей, подключивших домашний интернет.

Много нецензурных слов

Суровая реальность в схватке с 54-ФЗ.

Предпринимательница подралась с налоговиками во время кассовой проверки.

Выложенный в Сети ролик получил название «Боевая бизнес-леди дала отпор налоговой».

И еще к вопросу о нецензурном: людей уже штрафуют за курение на балконе.

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