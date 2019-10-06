Самозанятых переделают. Налоговиков бесит сбой в программе. Неделя на «Клерке»

Пилотный проект для самозанятых закрывают. Налоговики в своем чате (куда мы залезли) матерятся из-за обновления ПО. Список документов при приеме на работу изменился. Главное за неделю на «Клерке».
Главные новости
1. Что сделают с налогом для самозанятых.
2. Штрафы для малого и среднего бизнеса увеличат в 100 раз.
3. С 29 сентября требуйте от работников новый документ при приеме на работу.
4. Будьте бдительны! Идет рассылка поддельных уведомлений на уплату налогов.
5. Новые требования пожарной безопасности для компаний угрожают штрафом в 200 тыс. рублей.
6. ФНС запретила подчиненным обсуждать мизерную зарплату, задержку премии и проблемы АСК НДС в соцсетях.
7. Принят закон с масштабными поправками в НК.
8. Малый бизнес освободили от платежных терминалов.
Осталась неделя мега sale. Все курсы для бухгалтеров, директоров и ИП с 50 % скидкой.
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Правда, скидочных купонов осталось всего 19. Успевайте.
Темы недели
1. Что обсуждают простые налоговики в секретном чате: мы туда проникли и сделали 1000 скринов.
Клиент рассказал, что за решение проблемы по НДС в территориальной налоговой у него просят 30 млн налом. Нашли разрывы по НДС. Общение идёт с посредником. С сотрудниками самой территориалки никаких контактов у клиента не было. Только вполне стандартные вызовы и опросы директора.
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1. Предложили из бюджета компенсировать расходы на покупку лекарств.
2. Хотят получать деньги за доносы на мусорящих соседей.
3. Банк поможет вашей компании подзаработать: интересная схема.
За пару тысяч можно купить «освобождение» от налоговой проверки. И это мы не про взятку или что-то еще незаконное.
«Ночной бухгалтер»
За 30 сентября: Штрафы вырастут в 100 раз;
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На пообсуждать
1. 1 ноября 2019 года уже близко. Россию отключат от мирового Интернета?
2. Женщины больше не хотят бесплатно протирать пыль и мыть посуду. Государство должно за это платить.
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