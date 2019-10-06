Самозанятых переделают. Налоговиков бесит сбой в программе. Неделя на «Клерке»

Пилотный проект для самозанятых закрывают. Налоговики в своем чате (куда мы залезли) матерятся из-за обновления ПО. Список документов при приеме на работу изменился. Главное за неделю на «Клерке».

1. Что сделают с налогом для самозанятых.

2. Штрафы для малого и среднего бизнеса увеличат в 100 раз.

3. С 29 сентября требуйте от работников новый документ при приеме на работу.

4. Будьте бдительны! Идет рассылка поддельных уведомлений на уплату налогов.

5. Новые требования пожарной безопасности для компаний угрожают штрафом в 200 тыс. рублей.

6. ФНС запретила подчиненным обсуждать мизерную зарплату, задержку премии и проблемы АСК НДС в соцсетях.

7. Принят закон с масштабными поправками в НК.

8. Малый бизнес освободили от платежных терминалов.

У нас повод для гордости: в Центре обучения «Клерка» зарегистрировался 500 слушатель. В честь этого мы замутили гигантскую распродажу. Все курсы в полцены.

За 30 сентября: Штрафы вырастут в 100 раз ;

За пару тысяч можно купить «освобождение» от налоговой проверки . И это мы не про взятку или что-то еще незаконное.

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Клиент рассказал, что за решение проблемы по НДС в территориальной налоговой у него просят 30 млн налом. Нашли разрывы по НДС. Общение идёт с посредником. С сотрудниками самой территориалки никаких контактов у клиента не было. Только вполне стандартные вызовы и опросы директора.

Вскоре ФНС может запретить своим работникам общаться в интернете. Мы боимся, что канут в лету чатики налоговиков, которые мы отыскали в Телеграмме.

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