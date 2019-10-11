«Ночной бухгалтер». Паника вокруг отмены пособия по уходу за ребенком

Власти нашли, к кому придраться.
Народ голосует против проекта Минтруда
Минтруд вроде как хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком, и если мама хоть немного работает, ей платить пособие не будут.
Формулировка неоднозначная, в сети шум, ведомства молчат.
Скандалы дня
— ФНС опровергла регистрацию сотен фирм в резиновой хрущевке.
Что творится на теневом рынке регистрации.
Кривой НК
Всеми нами любимый кодекс переписали. Посмотрите дайджест поправок.
Другая новость: кривую норму о налоге на имущество уберут из НК.
Ваша прямолинейная редакция
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