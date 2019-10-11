Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Паника вокруг отмены пособия по уходу за ребенком

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Власти нашли, к кому придраться.

Народ голосует против проекта Минтруда

Минтруд вроде как хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком, и если мама хоть немного работает, ей платить пособие не будут.

Формулировка неоднозначная, в сети шум, ведомства молчат.

Люди создали петицию.

Скандалы дня

— ФНС опровергла регистрацию сотен фирм в резиновой хрущевке.

Что творится на теневом рынке регистрации.

 
Неожиданные подробности.
 
— Еще один скандальчик разгорелся, не поверите, вокруг высоты омлета. Наслаждайтесь.

Кривой НК

Всеми нами любимый кодекс переписали. Посмотрите дайджест поправок.

Другая новость: кривую норму о налоге на имущество уберут из НК.

Ваша прямолинейная редакция

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