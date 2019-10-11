«Ночной бухгалтер». Паника вокруг отмены пособия по уходу за ребенком

Tatyana Zwyagintsewa На самом деле бухгалтеру оказывать услуги по розничной цене гораздо выгоднее, чем за абонентскую... Почему бухгалтерские компании должны прекратить продавать свое время

Огурец Корнишонов регулярно готовлю. смешиваю в пропорции 1:1 яйца и молоко. немного перемешиваю вилкой с солью и ... Омлет с вами. Для организаций общепита вводят новые требования

hub "Когда коту не чем заняться, то он начинает я...ца вылизывать"Пример с омлетом который все так бу... Омлет с вами. Для организаций общепита вводят новые требования

НатальяС А не могут все эти госорганы сведения из ФНС получать? Создали компанию? На забудьте настучать на самого себя

НатальяС Какой НДФЛ? Если сумма меньше 250 тыс. НДФЛ нет, да если больше, то удерживать не надо, физ лицо ... Легальный способ вывести наличку через расчетный счет

НатальяС Копия свидетельства о рождении ещё и для вычета по НДФЛ нужна. А там данные второго родителя и ре... Когда копию свидетельства о рождении ребенка надо вернуть сотруднику обратно

НатальяС Самое удивительное во всей этой истории ― то, что она началась на ровном месте.На пьянке поругали... Как мы спасли собственника полиграфической компании от субсидиарки

НатальяС Главный вопрос, как заставить кадастрового инженера признать свою ошибку.... Как исправить ошибку в сведениях из ЕГРН

Огурец Корнишонов хз, что вы там готовите :))) а я пеку омлет в духовке по 30-40 минут.... Омлет с вами. Для организаций общепита вводят новые требования

Над.К Как же остальной мир живет без указаний чиновников по высоте омлета и мойке яиц? И ведь не перемё... Омлет с вами. Для организаций общепита вводят новые требования

НатальяС Уже лет двадцать об этом говорят. Все эти поборы - тормоз для экономики.... Власти заговорили об отмене транспортного налога

Над.К А фирма бухуслуг по вашему зарплату платить работникам повременно не должна? Если у неё работник ... Почему бухгалтерские компании должны прекратить продавать свое время

Над.К Это совершенно не так. С чего вы так решили? У всех разные условия работы. А если речь о бухфирма... Почему бухгалтерские компании должны прекратить продавать свое время

НатальяС Не поняла, это они всем, что ли, разошлют карты? А если она мне не нужна?... Банковские карты можно будет получать в мессенджерах