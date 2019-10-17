«Ночной бухгалтер». У трудовых инспекторов все поехало

Вы тоже заметили, что к трудовым проверкам стало больше внимания у властей?

Новые правила трудовых проверок

Они заработают уже через неделю.

Сейчас планы проверки на следующий год публикуются на сайте Роструда до 1 декабря.

Новый регламент сдвигает этот срок. Теперь узнать, включена ли ваша фирма в план проверок на будущий год, можно будет раньше. План будет опубликован до 10 ноября.

В регламенте написано, какие документы могут требовать при проверке.

Старые правила налоговых проверок

Правила налоговых ревизий не меняли, но вопросов от этого меньше не становится.

Наш читатель рассказал, что налоговики мухлюют с проверками: проверяют налоги, не указанные в решении о ревизии.

Разместили 25 советов, если к вам пришла налоговая проверка.

Но есть вещи, от которых не перестраховаться. Например, ИФНС запросила все документы по 500 контрагентам. Чтобы топить баню начальнику?

Три «как»

1. Как оспорить кадастровую стоимость недвижимости?

2. Как вывеска на фасаде приведет к проблемам компании.

3. Как заполнить 3-НДФЛ по доходу от иностранной компании.

Печалька

Сбербанк облажался с кредитованием малого бизнеса через новую платформу.

Первые испытатели платформы уже жалуются на то, что сайт обрушился сразу после запуска.

И еще там сломанный расчет.

Ваша ура, Бабье лето редакция