Как самозанятому не попасть в жернова 115-ФЗ

О том, что самозанятые столкнулись с блокировками своих счетов, указывалось в ряде изданий. Повторяться не буду, а с учетом опыта, попробую дать некоторые рекомендации как избежать подобного варианта развития ситуации.

Как известно, с учетом добровольно характера легализации самозанятого, при такой легализации самозанятый получает возможность добровольно уплачивать налог на профессиональный доход. При этом, как известно, физическое лицо, зарегистрированное в качестве самозанятого, не получает статуса ИП.

Что это значит? А значит, что при осуществлении своей деятельности им будет использоваться обычный личный банковский счет. А так самозанятый не связан с каким-либо одним юридическим лицом, то при осуществлении в его адрес переводов от различных юридических лиц, банки, словно коварные мухи, начинают потирать свои «лапки», желая беспорядочно наказывать нерадивых, как им кажется, самозанятых.

А как мы знаем, Инструкция Банка России от 30.05.2014 № 153-И (ред. от 24.12.2018) «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» запрещает использование личных счетов в предпринимательских целях.

Что можно предложить самозанятому, чтобы не попасть в подобную ситуацию

, при отношениях с юридическими лицами не ограничиваться лишь только выдачей чека. Здесь совет таков, придется приучить себя к документообороту. Отношения с юридическим лицом крайне желательно оформлять соответствующим договором, актом оказания услуг и счетом на оплату. При этом, крайне важно, что формулировка услуги, содержащаяся в Чеке соответствовала формулировкам, в свою очередь содержащимся в акте и счете на оплату. Таким образом, вы всегда сможете послать банк «идти лесом», указав на отсутствие формального подхода к оформлению документов.

Во-вторых, не рекомендуется использовать отдельную карту для расчетов со клиентами. В сети много рекомендаций, что для удобства администрирования доходов, самозанятому рекомендуется открыть отдельный счет (завести отдельную банковскую карту). Почему лучше так не делать? Фактор здесь чисто человеческий, а именно в момент перечисления денежных средств на счет (карту), самозанятый, как правило, далее делает перевод уже на свою расходную карту. А это, как мы понимаем, банки рассматривают, как транзит. И уж тем более не осуществлять переводы в пользу третьих лиц в сумме равной последнему поступлению на счет (карту). Как маленький подытог, крайне рекомендуется совершать обычные расходные операции по карте, на которую осуществляются переводы дабы не давать повода банкам обвинить самозанятого в нарушении 115-ФЗ.

В-третьих, вести свой внутренний учет документов и операций при работе в качестве самозанятого. Например, в простой табличной форме. Этой таблицей в последующем всегда можно будет «ткнуть» банку.

В-четвертых, при передаче (направлении) клиенту-организации первичных документов не лениться и загружать из приложения или с личного кабинета на сайте ФНС справку о постановке на учет в качестве самозанятого и прикладывать эту справку к пакету первичных документов. Справка формируется на день запроса.

И в-пятых, необходимо периодически выгружать справку о доходах из приложения или с личного кабинета на сайте ФНС. По крайней мере контролем за своими доходами можно будет обосновать добросовестность своих действий.

В общем говоря, перечень того, как необходимо себя вести не ограничен предлагаемыми пунктами. Даже больше, данный перечень скорее является открытым и по мере того, как банки начнуть придумывать различные способы блокировки карт самозаняты, данный перечень будет дополняться.

В качестве ликбеза напомню, 115-ФЗ говорит нам о следующих основаниях для блокировки счета:

запутанный или необычный характер сделки, не имеющей очевидного экономического смысла или очевидной законной цели;

несоответствие сделки целям деятельности организации, установленным учредительными документами этой организации;

выявление неоднократного совершения операций или сделок, характер которых дает основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур обязательного контроля, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

иные обстоятельства, дающие основания полагать, что сделки осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Поэтому, в качестве дополнительной рекомендации — это более подробно ознакомиться с практикой применения 115-ФЗ и не совершать соовтетствующих ошибок.