Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». За отпуск в пятницу оштрафуют?

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Не клейте к отпускной пятнице выходные. Роструд сказал, что оштрафует за это.

Даже в отпуск спокойно уйти не дают

Пошла повсеместная практика, когда кадровики принудительно добавляют два выходных к пятничному отпуску.

Причина: того хочет система учета.

Так вот инспекторы сказали, что делать это категорически нельзя.

И что делать?

Еще сегодня по кадровой тематике у нас статьи о том:

Два чудненьких обзора

Вы любите обзоры, потому что мы делаем их так, как только «Клерк» умеет. Читайте:

Событие дня

Запустили предпродажу курса, которого ждали многие.

Онлайн-курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП».

Мы приготовили 100 скидок — пока курс стоит 3500 вместо 6000 руб. Но с начала выходных разобрали уже 40. 

Завтра курс уже открыт для прохождения. Пока мы держим скидку, успевайте записаться.

Кстати, в нашей группе в ФБ активно обсуждают, как бухгалтеру-провинциалу стать крутым спецом даже для московских работодателей.

Ваша сама постоянно в процессе обучения редакция

Отключить рекламу

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

С 22 октября новые правила трудовых проверок. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.

Обучение полностью дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь.

Всё о кадровом учёте: учимся составлять кадровые документы без ошибок
Надежда Флакс
Хочу купить за 7 450 ₽ Узнать больше
Отключить рекламу

Посетить семинар по теме «Обзоры для бухгалтера»

Все семинары по теме Обзоры для бухгалтера