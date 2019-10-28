«Ночной бухгалтер». За отпуск в пятницу оштрафуют?

Не клейте к отпускной пятнице выходные. Роструд сказал, что оштрафует за это.

Даже в отпуск спокойно уйти не дают

Пошла повсеместная практика, когда кадровики принудительно добавляют два выходных к пятничному отпуску.

Причина: того хочет система учета.

Так вот инспекторы сказали, что делать это категорически нельзя.

И что делать?

Еще сегодня по кадровой тематике у нас статьи о том:

Два чудненьких обзора

Вы любите обзоры, потому что мы делаем их так, как только «Клерк» умеет. Читайте:

Событие дня

Запустили предпродажу курса, которого ждали многие.

Мы приготовили 100 скидок — пока курс стоит 3500 вместо 6000 руб. Но с начала выходных разобрали уже 40.

Завтра курс уже открыт для прохождения. Пока мы держим скидку, успевайте записаться.

Кстати, в нашей группе в ФБ активно обсуждают, как бухгалтеру-провинциалу стать крутым спецом даже для московских работодателей.

Ваша сама постоянно в процессе обучения редакция