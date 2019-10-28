«Ночной бухгалтер». За отпуск в пятницу оштрафуют?

Не клейте к отпускной пятнице выходные. Роструд сказал, что оштрафует за это.
Даже в отпуск спокойно уйти не дают
Пошла повсеместная практика, когда кадровики принудительно добавляют два выходных к пятничному отпуску.
Причина: того хочет система учета.
Так вот инспекторы сказали, что делать это категорически нельзя.
Еще сегодня по кадровой тематике у нас статьи о том:
Два чудненьких обзора
Вы любите обзоры, потому что мы делаем их так, как только «Клерк» умеет. Читайте:
- Про главное за неделю: «Схемы по зарплате прикроют. Налоговики закидают новыми требованиями».
- И авторский — от новостного отдела: «НДФЛ будет 19%. Бизнес по-русски в новостях „Клерка“».
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