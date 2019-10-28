НДФЛ будет 19%. Бизнес по-русски в новостях «Клерка»

Короткий дайджест новостей, которые взорвали интернет на той неделе. Но нам о них вспоминать еще не раз. Погнали.

Пугающе налоговое

Звезда недели —. Поплатятся все схематозники, которые уговорили/заставили работников заделаться самозанятыми . Силуанов, у которого скоро новоселье , проговорился: ФНС видит всех, и в следующем году пройдется по каждому, чтобы доначислить НДФЛ и взносы. Остальным компаниям с серыми зарплатами, раз не могут поднять НДФЛ и взносы, поднимут другие налоги

И еще НДФЛ, но туманный. Потому что новость вроде о пенсии, но вроде и о зарплате. Прочтите сами, вам не кажется, что нам обходными путями хотят НДФЛ поднять до 19%?

Чисто бухгалтерское

Если в день рождения вас не поздравляют даже магазины, будьте спокойны, ФНС никогда не оставит вас в одиночестве. А если думаете, что креатив налоговиков иссяк, то эти ребята смогут вас удивить . И не раз

Плюс ко всему налоговики приняли новые контрольные соотношения, поэтому бешеный принтер запущен на круглосуточный режим, а вам будут слать еще больше запросов.

Из разряда предупреждений: закрывающие документы все чаще приходят не от контрагентов, а он хакеров. А директоры... директоров не отпускайте никуда без себя или юриста. А то они могут открыть лишнюю информацию или вообще отречься от престола.

Удивляют и ИП, которые умерли, но продолжают платить налоги.

Облом недели

А еще Арбитражные суды обязали стучать о найденных признаках преступления (в 3 чтении прошел проект).

Обман недели

СМИ неверно трактуют периоды ухода за ребенком, которые включаются в стаж. ПФР все разъяснил, а мы написали так, чтобы точно стало понятно

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