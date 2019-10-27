Схемы по зарплате прикроют. Налоговики закидают новыми требованиями. Неделя на «Клерке»

Налоговики придумали новые контрольные сообщения: ждите новых мучительных разбирательств по отчетности. Минфин сказал, что со следующего года схемы с самозанятыми — все. Стало известно, какой список документов теперь при проверках затребуют инспекторы. Главное за неделю на «Клерке».
ТОП-3 новостей
1. РСВ и 6-НДФЛ: налоговых требований станет еще больше.
2. ФНС доначислит в 2020 году НДФЛ и взносы за всех самозанятых.
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1. Работодателям велят индексировать зарплату.
2. Антиотмывочный 115-ФЗ садится на диету.
3. Плату за вывоз мусора отменят для одной категории людей.
4. Период ухода за ребенком включается в стаж для пенсии.
5. Закон о сокращенной рабочей неделе приняли.
Темы недели
1. С прошлой недели трудовые проверки проводят по-новому. Посмотрите, что спросят.
Опубликован административный регламент трудовых проверок.
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1. МВД дает россиянам оскорбительные имена. Некоторых называют сперматозоидами.
2. Роль мужчины в обществе занижена. Слезы.
3. Выплаты по советским вкладам вновь заморозили.
«Ночной бухгалтер»
За 21 октября: Блокировок будет меньше (или больше). Инфа 100 %;
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Как избежать проблем с НДС и выездов в налоговую. И при чем тут презерватив
На пообсуждать
1. Как Люда, мать-одиночка, не в тот день с ребенком в налоговую ходила.
2. Когда «Клерк» злится. Силуанов на Первом канале.
3. Реальный директор ООО под давлением налоговиков отрекся от своего бизнеса.
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