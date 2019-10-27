Клерк.Ру

Схемы по зарплате прикроют. Налоговики закидают новыми требованиями. Неделя на «Клерке»

Налоговики придумали новые контрольные сообщения: ждите новых мучительных разбирательств по отчетности. Минфин сказал, что со следующего года схемы с самозанятыми — все. Стало известно, какой список документов теперь при проверках затребуют инспекторы. Главное за неделю на «Клерке».

ТОП-3 новостей

1. РСВ и 6-НДФЛ: налоговых требований станет еще больше.

2. ФНС доначислит в 2020 году НДФЛ и взносы за всех самозанятых.

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1. Работодателям велят индексировать зарплату.

2. Антиотмывочный 115-ФЗ садится на диету.

3. Плату за вывоз мусора отменят для одной категории людей.

4. Период ухода за ребенком включается в стаж для пенсии.

5. Закон о сокращенной рабочей неделе приняли.

Уже во вторник «Клерк» запускает новый онлайн-курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Научим составлять важную для владельца бизнеса управленческую отчетность. Главбухи, освоившие УУ, получают в разы больше.
 
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Темы недели

1. С прошлой недели трудовые проверки проводят по-новому. Посмотрите, что спросят.

Опубликован административный регламент трудовых проверок.

Обзор закона № 325-ФЗ, где все оказалось не так радужно.
Появление нового отчета связано с переходом на электронные трудовые книжки. Вместе с новым бланком законодатели предусмотрели штрафы, которые заплатит работодатель, если опоздает со сдачей СЗВ-ТД или представит в нем неполные или недостоверные сведения.
 
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Дзен для бухгалтеров

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1. МВД дает россиянам оскорбительные имена. Некоторых называют сперматозоидами.

2. Роль мужчины в обществе занижена. Слезы.

3. Выплаты по советским вкладам вновь заморозили.

«Ночной бухгалтер»

За 21 октября: Блокировок будет меньше (или больше). Инфа 100 %;

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Как работать с самозанятыми и оптимизировать налоги?

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Ошибки в первичке: данные о компании и контрагенте

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Удаленные бухгалтеры раскрыли, что им надо. Спойлер: не только уйти в закат

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Как будут проверять вашу декларацию по НДС за 3 квартал

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Как не платить за услуги банка. И даже на них зарабатывать

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Почему ИП до сих пор так популярны

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Как сделать так, чтобы налоговики не смогли забрать активы, которые выводятся из ООО

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Табель учета рабочего времени: инструкция по 1С

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Как избежать проблем с НДС и выездов в налоговую. И при чем тут презерватив

На пообсуждать

1. Как Люда, мать-одиночка, не в тот день с ребенком в налоговую ходила.

2. Когда «Клерк» злится. Силуанов на Первом канале.

3. Реальный директор ООО под давлением налоговиков отрекся от своего бизнеса.

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