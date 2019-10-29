«Ночной бухгалтер». В ФНС объявили, когда закончится сбой

Оставь надежды всяк в «НБ» входящий...
Ребята, пару лет потерпите
Сбой ФНС будет продолжаться еще несколько лет. Всего-то. Об этом объявили на конгрессе ТПП.
Спасибо за откровенность.
— тотальный налоговый контроль;
— угроза пожизненного уголовного преследования;— охота на дробление бизнеса;
— рост налоговой нагрузки.
Важное про пенсии
До которой надо еще постараться дожить.
Буквально пару часов назад опубликован проект закона о новой пенсионной реформе.
Речь идет о гарантированном пенсионном плане. Узнайте, что же это такое — ГПП.
Если кратко, то ГПП позволит самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке со стороны государства.
Пенсионные взносы не более 6% от зарплаты освободят от НДФЛ.
Уже готовы поправки в НК, которые будут сопровождать пенсионную реформу.
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- Какие изменения в НК заставят бухгалтеров перестроить работу
- Как учесть глобальные поправки по зарплате и отпускным
- Что изменить в бухучете и отчетности из-за новых правил
- К каким проверкам теперь готовиться бухгалтерам
Защита бухгалтеров
- От нового опасного развода по НДС. Эксперт предостерегает.
- От проблем с документами по охране труда. Вообще, удивительно, то и этим бухгалтер должен заниматься.
- От зарплатных комиссий, проверок и блокировок. Программа сама все подскажет.
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