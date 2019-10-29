Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». В ФНС объявили, когда закончится сбой

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Оставь надежды всяк в «НБ» входящий...

Ребята, пару лет потерпите

Сбой ФНС будет продолжаться еще несколько лет. Всего-то. Об этом объявили на конгрессе ТПП.

Спасибо за откровенность.

Вот что нас ждет в новой налоговой реальности, когда вся автоматизация ФНС встанет на рельсы:

— тотальный налоговый контроль;

— угроза пожизненного уголовного преследования;

— охота на дробление бизнеса;

— рост налоговой нагрузки.

Важное про пенсии

До которой надо еще постараться дожить.

Буквально пару часов назад опубликован проект закона о новой пенсионной реформе.

Речь идет о гарантированном пенсионном плане. Узнайте, что же это такое — ГПП.

Если кратко, то ГПП позволит самостоятельно финансировать свою негосударственную пенсию при поддержке со стороны государства.

Пенсионные взносы не более 6% от зарплаты освободят от НДФЛ.

Уже готовы поправки в НК, которые будут сопровождать пенсионную реформу.

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