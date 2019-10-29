«Это что? Так можно делать?» Новый опасный развод с НДС

Про НДС.

Я просто возмущена таким способами отъема денег у наивных клиентов-налогоплательщиков. Мои выводы по этому вопросу — ниже.

Итак.

Офис. Рабочий день. Клиент присылает письмо с вопросом:

«Это что? Так можно делать?».

Читаю письмо, которое прислали клиенту (копирую дословно) некие «доброжелатели».

Здравствуйте, дорогие клиенты! На этой неделе у нас появятся новые дополнительные компании для услуги «НДС с частичной оплатой», которая будет действовать до 19 октября 2019 года. Напоминаем, что услуга заключается в следующем: если вы уже знаете какой объём входящего НДС будет вам нужен от нас в 3 кв. 2019 г., то вы можете выбрать подходящие наши компании из этих компаний и отправить на их счета платежи в размере 1,3% от нужного вам от них объёма. Например, вам нужна входящая сумма 1 000 000 руб., включая НДС 20% 166 666 руб. 67 коп. Тогда вы отправляете 1,3% (13 000 руб.), которые мы вам зачитываем в оплату счёт-фактур от этой компании на 1 000 000 руб. Номера счёт-фактур дадим сразу после оплаты. Для чего вам это нужно? 1) Минимальная частичная оплата лучше, чем отсутствие оплат вообще. 2) Минимальным платежом вы доказываете налоговой наличие взаимоотношений с контрагентом в соответствующем квартале. Список компаний по данной услуге мы высылаем по запросу. наш сайт«

И так вопросы:

кто это? кому это надо? а что потом?

Вариант 1 (легкий исход последствий)

Допустим, эту услугу реально оказывают некие доброжелатели — «пособники» уменьшения налоговой нагрузки — и они и есть клиенты — налогоплательщики, которым она нужна.

Какие последствия ждут клиента после отправки декларации по НДС и перечисления оплаты 13 тыс. руб. клиента -«за услуги» в учете налогоплательщика?

Сумму НДС (номер и дату счет фактуры) могут не подтвердить «пособники» или позже подать нулевую декларацию по НДС. Тогда клиенту придется заплатить НДС с 1 млн плюс пени. Если НДС «пройдет» по декларации, то через 3 года доход клиента увеличится на сумму неоплаченной задолженности «пособнику» и придется платить 20% налога на прибыль с этой суммы. В случае проверки в течение 3-х лет налоговики могут посчитать сделку «не реальной, не закрытой» и «убрать» не только НДС из декларации, но и расходы без НДС из налогооблагаемой базы. И тогда к уплате в бюджет будет и НДС и калог на прибыль (20 20)%.

Вариант 2 — совсем грустный.

А может быть это «подставные» пособники собирают «ПУЛ» налогоплательщиков и в какой-то момент вся инфа попадет в надежные руки ИФНС и тогда клиентов-налогоплательщиков может ждать единовременная и очень жёсткая «кончИна»

А вы как думаете?