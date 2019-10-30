«Ночной бухгалтер». Новый рейд от налоговиков

Эх, смекалистая нам досталась налоговая служба.

«Я по поводу квартиры»

Налоговики объявили телефонный рейд незаконных предпринимателей.

Тем, на кого зарегистрировано несколько объектов недвижимости, стали звонить инспекторы под прикрытием с вопросом «Я по поводу квартиры, она ещё сдаётся?».

Что мутят налоговики?

А еще, вероятно, ФНС будет искать нелегальных ИП в Инстаграм, Вконтакте, Авито.

Куда идти бухгалтеру

Два пути: соглашаться с директором, который просит все больше, или искать «своего» руководителя, который кроме налогов и бухучета ничего не просит.

У нас целый батл в комментах к статье о том, что директора перестают ценить бухгалтеров, работающих по старинке.

Противники изменений надавали тумаков автору нашего онлайн-курса, главреду и владельцу «Клерку». Присоединяйтесь к какой-то из сторон.

Про НДФЛ

Он целый день на арене.

Сначала стало известно, что НДФЛ уменьшат (не вам, не радуйтесь).

Шанс вырасти для малого бизнеса

Редко бывают позитивные новости для «малышей». Но сегодня аж две:

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