Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Новый рейд от налоговиков

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Эх, смекалистая нам досталась налоговая служба.

«Я по поводу квартиры»

Налоговики объявили телефонный рейд незаконных предпринимателей.

Тем, на кого зарегистрировано несколько объектов недвижимости, стали звонить инспекторы под прикрытием с вопросом «Я по поводу квартиры, она ещё сдаётся?».

Что мутят налоговики?

А еще, вероятно, ФНС будет искать нелегальных ИП в Инстаграм, Вконтакте, Авито.

Куда идти бухгалтеру

Два пути: соглашаться с директором, который просит все больше, или искать «своего» руководителя, который кроме налогов и бухучета ничего не просит.

У нас целый батл в комментах к статье о том, что директора перестают ценить бухгалтеров, работающих по старинке.

Противники изменений надавали тумаков автору нашего онлайн-курса, главреду и владельцу «Клерку». Присоединяйтесь к какой-то из сторон.

Про НДФЛ

Он целый день на арене.

Сначала стало известно, что НДФЛ уменьшат (не вам, не радуйтесь).

А потом обсуждали мнение Роструда о том, надо ли удерживать НДФЛ с аванса.

Шанс вырасти для малого бизнеса

Редко бывают позитивные новости для «малышей». Но сегодня аж две:

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