«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры будут еще меньше получать

Профессиональное сообщество гудит: зарплаты даже столичных бухгалтеров стали пробивать дно.
Кто виноват?
Главбуху с 20 подчиненными и 600 сотрудниками предлагают в Москве 50 тысяч. Ах, да, и еще там шестидневка.
У клерков разные версии, почему так. Первая, конечно, — виноваты «понаехавшие». Они готовы работать за копейки.
Однако с этим не согласны сами приезжие.
А вот самый скандальный автор «Клерка» Лариса Магафурова вообще не списывает проблему на прописку, подробности в новом посте ее блога.
Вторая версия происходящего — виноваты аутсорсинговые фирмы.
И это уже больше похоже на правду. Количество аутсорсеров растет, цены на их услуги — все доступнее. Зачем держать своего бухгалтера, когда можно 15-30 тысяч в месяц платить сторонним спецам?
Что делать?
1. Не паниковать. Не вестись на тухлые предложения работодателей. Зачем директор, который вас все равно не будет ценить?
2. Расслабиться и почитать наши чудесные обзоры:
- «Новый налог распространят по всей стране. Налоговики будут косячить еще два года. Неделя на „Клерке“»;
- «Пенсия без трусов. И 15 самых важных новостей „Клерка“».
3. Почувствовать себя немного финдиром.
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4. Восхититься, как иногда миллионную проблему можно решить одним звонком бухгалтера:
«Бухгалтерские хроники XXI век: ИП-шник на УСНО 6% и письмо из налоговой».
5. Похихикать над глупостью... или позавидовать смелости тех, кто не боится в такое ввязываться:
«В РФ сейчас действует крупная финансовая пирамида. По всем внешним признакам она скоро упадет».
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