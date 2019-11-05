«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры будут еще меньше получать

Профессиональное сообщество гудит: зарплаты даже столичных бухгалтеров стали пробивать дно.

Кто виноват?

Главбуху с 20 подчиненными и 600 сотрудниками предлагают в Москве 50 тысяч. Ах, да, и еще там шестидневка.

У клерков разные версии, почему так. Первая, конечно, — виноваты «понаехавшие». Они готовы работать за копейки.

Однако с этим не согласны сами приезжие.

А вот самый скандальный автор «Клерка» Лариса Магафурова вообще не списывает проблему на прописку, подробности в новом посте ее блога.

Вторая версия происходящего — виноваты аутсорсинговые фирмы.

И это уже больше похоже на правду. Количество аутсорсеров растет, цены на их услуги — все доступнее. Зачем держать своего бухгалтера, когда можно 15-30 тысяч в месяц платить сторонним спецам?

Что делать?

1. Не паниковать. Не вестись на тухлые предложения работодателей. Зачем директор, который вас все равно не будет ценить?

2. Расслабиться и почитать наши чудесные обзоры:

3. Почувствовать себя немного финдиром.

Скачайте бесплатный и простой сервис для анализа бухгалтерской отчётности.

Вам или сотрудникам вашей организации важно получить навыки использования финансовой и нефинансовой информации для принятия управленческих решений? Профессиональная квалификация CIMA (Rus) в PwC — то, что вам нужно! Подробнее о программе читайте на нашем официальном сайте. Узнайте больше на бесплатной очной презентации СIMA в московском офисе 26.11!

4. Восхититься, как иногда миллионную проблему можно решить одним звонком бухгалтера:

«Бухгалтерские хроники XXI век: ИП-шник на УСНО 6% и письмо из налоговой».

5. Похихикать над глупостью... или позавидовать смелости тех, кто не боится в такое ввязываться:

«В РФ сейчас действует крупная финансовая пирамида. По всем внешним признакам она скоро упадет».

Ваша снова в строю после праздников редакция