Клерк.Ру

Пенсия без трусов. И 15 самых важных новостей «Клерка» за неделю (28 октября-1 ноября)

Иллюстрация: Марина Снеговская / Клерк

Пенсионная реформа обрастает новыми странными аббревиатурами. Давно уже обсуждают ГПП. Сначала расшифровывался как государственный пенсионный продукт, теперь уже (окончательно)  — государственный пенсионный план. Мы полагаем, что все пошло от слова «голопопый», ибо … Господи, что тут вообще объяснять: читайте.

Что вообще с пенсиями творится, что их все тыркают и тыркают?

Чисто бухгалтерское

Когда система ФНС прекратит сбоить 

К чему готовиться в 2020 

Новый разрыв в декларациях 

Правильные чеки подотчетников

Провинциальные бухгалтеры подвинут москвичей

За низкую зарплату спрашивает мэр 

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Вам теперь бороться с отмывальщиками 

Две декларации отменили

Вступило в силу

Молоко в Меркурий 

Расчет патента 

Запрос ИФНС абсолютно всех документов

Нулевой РСВ

Звезда недели — самозанятые

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Самый тонкий коммент

Спасибо вам за четкие комментарии к новостям. Писали тут, как жулики открыли счет на чужие реквизиты и подставили честного бизнесмена. А MIG700 их обличил.

Доска позора

Четырехдневная неделя, Санаторий радуга – приют налоговика, кадровики, выключатели интернета.

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