Пенсия без трусов. И 15 самых важных новостей «Клерка» за неделю (28 октября-1 ноября)

Пенсионная реформа обрастает новыми странными аббревиатурами. Давно уже обсуждают ГПП. Сначала расшифровывался как государственный пенсионный продукт, теперь уже (окончательно) — государственный пенсионный план. Мы полагаем, что все пошло от слова «голопопый», ибо … Господи, что тут вообще объяснять: читайте.
Что вообще с пенсиями творится, что их все тыркают и тыркают?
Чисто бухгалтерскоеКогда система ФНС прекратит сбоить
Провинциальные бухгалтеры подвинут москвичей
За низкую зарплату спрашивает мэр
Вам теперь бороться с отмывальщиками
Вступило в силуМолоко в Меркурий
Запрос ИФНС абсолютно всех документов
Звезда недели — самозанятыеЕсли хочешь зарегистрироваться
Самый тонкий комментСпасибо вам за четкие комментарии к новостям. Писали тут, как жулики открыли счет на чужие реквизиты и подставили честного бизнесмена. А MIG700 их обличил.
Доска позораЧетырехдневная неделя, Санаторий радуга – приют налоговика, кадровики, выключатели интернета.
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