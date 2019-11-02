Пенсия без трусов. И 15 самых важных новостей «Клерка» за неделю (28 октября-1 ноября)

Пенсионная реформа обрастает новыми странными аббревиатурами. Давно уже обсуждают ГПП. Сначала расшифровывался как государственный пенсионный продукт, теперь уже (окончательно) — государственный пенсионный план. Мы полагаем, что все пошло от слова «голопопый», ибо … Господи, что тут вообще объяснять: читайте.

Что вообще с пенсиями творится, что их все тыркают и тыркают?

Чисто бухгалтерское

К чему готовиться в 2020

Новый разрыв в декларациях

Правильные чеки подотчетников

Провинциальные бухгалтеры подвинут москвичей

За низкую зарплату спрашивает мэр

Вам теперь бороться с отмывальщиками

Две декларации отменили

Вступило в силу

Расчет патента

Запрос ИФНС абсолютно всех документов

Нулевой РСВ

Звезда недели — самозанятые

Если уже зарегистрирован

Самый тонкий коммент

Спасибо вам за четкие комментарии к новостям. Писали тут, как жулики открыли счет на чужие реквизиты и подставили честного бизнесмена. А MIG700 их обличил

Доска позора