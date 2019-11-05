Новый налог распространят по всей стране. Налоговики будут косячить еще два года. Неделя на «Клерке»

Не ждите, что налоговики перестанут присылать тупые требования и просто так рисовать долги и блокировать счета: в ФНС объявили, что сбой продлится еще два года. Режим для самозанятых кардинально изменят. У бухгалтеров беспрецедентный холивар: и все из-за безобидной управленческой отчетности. Главное за неделю на «Клерке».

ТОП-3 новостей

1. Сбой ФНС будет продолжаться еще несколько лет.

2. Из-за отмены ЕНВД облегчат другие налоговые режимы.

3. Где еще введут НПД. Найдите свой регион в списке.

Еще новости

1. Минтруд включил гильотину. Отменяются около 1000 нормативных актов.

2. Кадровики принудительно добавляют два выходных к пятничному отпуску. Это законно?

3. За что с 1 ноября магазины будут штрафовать на 500 тыс. рублей.

4. НДФЛ уменьшат.

5. Налоговики объявили телефонный рейд незаконных предпринимателей.

6. Налоговики получили право запрашивать у фирм и ИП абсолютно любые документы.

«Клерк» запустил новый онлайн-курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП» . Научим составлять важную для владельца бизнеса управленческую отчетность. Главбухи, освоившие УУ, получают в разы больше. Записывайтесь. Первым оплатившим даем скидку: платите 3500 руб. вместо 6000 руб. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат. Продажи курса зашкаливают, пока это самый популярный курс за время существования Центра обучения «Клерка».

Темы недели

С 2020 года бухотчетность переезжает на ПМЖ в налоговую. Что было «раньше» и что будет «теперь»?

2. Скандал на «Клерке». Столько комментариев, похоже, не набирал ни один пост. Бухгалтеры обиделись вот на это:

Бухгалтеры увольняются, потому что не могут показать свою ценность директору.

Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. У москвичей хорошие пенсии, пособия, медицина. А что в регионах?

2. Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий.

3. Россияне требуют от Сбербанка по 1 млн. рублей за каждую 1000, вложенную во вклад в советское время.

«Ночной бухгалтер»

За 28 октября: За отпуск в пятницу оштрафуют?

За 29 октября: В ФНС объявили, когда закончится сбой;

За 30 октября: Новый рейд от налоговиков;

За 31 октября: Самозанятых размножат. За выпускниками будут следить;

За 1 ноября: Борцами с обналом назначили бухгалтеров.

Важные статьи

1

С 28 октября новая ключевая ставка: как это влияет на работу бухгалтера

2

Как теряют стаж, стремясь заработать дополнительные баллы к пенсии

3

Можно ли доходы от предпринимательской деятельности принимать на Сбербанк Онлайн?

4

Как правильно считать прибыль и в чем постоянно ошибаются предприниматели

5

Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2019 года

Интересные посты в блогах

1

Как удаленному бухгалтеру легко справиться с множеством клиентов

2

Налоговики выявляют завуалированную взаимозависимость: история одного дела

3

«Это что? Так можно делать?» Новый опасный развод с НДС

4

Как подтвердить перевозку грузов

5

Их нравы: налоговые схемы в иностранных юрисдикциях

6

Как предпринимателю стать участником программы льготного кредитования?

7

Жесть: номиналы и прослушка

8

Пять историй предпринимателей. С цифрами и разбором ошибок

На пообсуждать

1. Путин простил Африку. Где взять деньги на индексацию пенсий...

2. Умный бухгалтер уже давно понял, что если он «что-то придумает», то пойдет по субсидиарке, под уголовку.

3. Провинциальный бухгалтер едет покорять Москву.