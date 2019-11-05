Новый налог распространят по всей стране. Налоговики будут косячить еще два года. Неделя на «Клерке»

Не ждите, что налоговики перестанут присылать тупые требования и просто так рисовать долги и блокировать счета: в ФНС объявили, что сбой продлится еще два года. Режим для самозанятых кардинально изменят. У бухгалтеров беспрецедентный холивар: и все из-за безобидной управленческой отчетности. Главное за неделю на «Клерке».
ТОП-3 новостей
1. Сбой ФНС будет продолжаться еще несколько лет.
2. Из-за отмены ЕНВД облегчат другие налоговые режимы.
3. Где еще введут НПД. Найдите свой регион в списке.
Отдельный новостной обзор: «Пенсия без трусов. И 15 самых важных новостей „Клерка“ за неделю».
Еще новости
1. Минтруд включил гильотину. Отменяются около 1000 нормативных актов.
2. Кадровики принудительно добавляют два выходных к пятничному отпуску. Это законно?
3. За что с 1 ноября магазины будут штрафовать на 500 тыс. рублей.
4. НДФЛ уменьшат.
5. Налоговики объявили телефонный рейд незаконных предпринимателей.
6. Налоговики получили право запрашивать у фирм и ИП абсолютно любые документы.
Записывайтесь. Первым оплатившим даем скидку: платите 3500 руб. вместо 6000 руб. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.
Продажи курса зашкаливают, пока это самый популярный курс за время существования Центра обучения «Клерка».
Темы недели
1. Была отчетность ваша, стала наша: налоговая полностью забирает себе бухотчетность.
С 2020 года бухотчетность переезжает на ПМЖ в налоговую. Что было «раньше» и что будет «теперь»?
2. Скандал на «Клерке». Столько комментариев, похоже, не набирал ни один пост. Бухгалтеры обиделись вот на это:
Бухгалтеры увольняются, потому что не могут показать свою ценность директору.
Дзен для бухгалтеров
Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).
1. У москвичей хорошие пенсии, пособия, медицина. А что в регионах?
2. Работающим пенсионерам могут вернуть индексацию пенсий.
3. Россияне требуют от Сбербанка по 1 млн. рублей за каждую 1000, вложенную во вклад в советское время.
«Ночной бухгалтер»
За 28 октября: За отпуск в пятницу оштрафуют?
За 29 октября: В ФНС объявили, когда закончится сбой;
За 30 октября: Новый рейд от налоговиков;
За 31 октября: Самозанятых размножат. За выпускниками будут следить;
За 1 ноября: Борцами с обналом назначили бухгалтеров.
Важные статьи
1
С 28 октября новая ключевая ставка: как это влияет на работу бухгалтера
2
Как теряют стаж, стремясь заработать дополнительные баллы к пенсии
3
Можно ли доходы от предпринимательской деятельности принимать на Сбербанк Онлайн?
4
Как правильно считать прибыль и в чем постоянно ошибаются предприниматели
5
Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2019 года
Интересные посты в блогах
1
Как удаленному бухгалтеру легко справиться с множеством клиентов
2
Налоговики выявляют завуалированную взаимозависимость: история одного дела
3
«Это что? Так можно делать?» Новый опасный развод с НДС
4
Как подтвердить перевозку грузов
5
Их нравы: налоговые схемы в иностранных юрисдикциях
6
Как предпринимателю стать участником программы льготного кредитования?
7
8
Пять историй предпринимателей. С цифрами и разбором ошибок
На пообсуждать
1. Путин простил Африку. Где взять деньги на индексацию пенсий...
2. Умный бухгалтер уже давно понял, что если он «что-то придумает», то пойдет по субсидиарке, под уголовку.
3. Провинциальный бухгалтер едет покорять Москву.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.