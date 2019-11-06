«Ночной бухгалтер». Кто объявил отпуск с 1-го по 5-е вне закона

Страсти вокруг предоставления отпусков не утихают.

Кадровики навязывают неудобные отпуска

Недавно мы рассказывали о своеобразном делении отпуска на части, когда в комплект к пятнице сотрудникам принудительно навязывают субботу и воскресенье. Такой ход конем кадровики объясняют особенностями программы. Но это незаконно, подчеркнул Роструд.

На днях Роструд вновь дал консультацию по отпускам. На этот раз работники пожаловались, что отдел кадров запрещает брать отпуска с 1 по 5 числа месяца, обосновывая это сложностью расчета отпускных.

Что ответил Роструд?

Еще сегодня из важного по кадровым делам: работники смогут выбирать вид трудовой книжни.

Ковер в инспекции

Он красный и его боятся даже серьезные дяди-директора с многомиллионными оборотами.

Мы про зарплатные комиссии.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей рассказывает, почему кошмарить ваш бизнес на этих комиссиях налоговики не имеют права. И почему пора бороться с беспределом налоговиков на законодательном уровне.

Продолжаем любимую тему

Про профессию бухгалтера.

Бухгалтеры стали все чаще страховать свою деятельность. И делятся лайфхаками, где лучше и дешевле это сделать.

И еще на почитать история: «Как я стала бухгалтером. И как обычно это происходит в среднестатистических семьях».

Главбухи, ау! Хватит работать за подчиненных. Мы продолжаем вместе с вами учиться, как сделать работу бухгалтера менее напряженной. Запишитесь на интенсив о том, как главбуху навести порядок и перестать работать за своих сотрудников.

Ваша пока не мечтающая об отпуске редакция