«Ночной бухгалтер». За налоговиков просят забронировать номер. За ваши деньги, конечно

Мало нам настоящих налоговиков, которые требуют взятки. Теперь у налогоплательщиков вымогает деньги еще и целая армия мошенников.
Не виноватая я, он сам пришел!
О таких просьбах мы еще не слышали.
Лженалоговики (или все-таки настоящие налоговики?) просят забронировать номера в гостиницах.
И настоятельно рекомендуют подготовить для отдыхающих презент в размере 6-7 тыс. рублей.
Настоящие налоговики все же просят презенты в 1000 раз больше...
А их начальство из ФНС настаивает, что с налогоплательщиками они обращаются исключительно нежно (сами компании не согласны с тем, что налоговики — зайки).
Да и доначислять по выездным проверкам стали меньше, говорит официальная статистика.
И новый налоговый вычет введут с 2020 года.
Курорт! А вы все жалуетесь.
Дайджест ошибок
- При работе с самозанятыми и ИП. 13 нюансов при составлении договора.
И еще про то же — с описанием последствий работы со «своим» ИП.
Когда даже Эксельчик — высший пилотаж.
Ваша тоже ошибающаяся редакция
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.