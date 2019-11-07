Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». За налоговиков просят забронировать номер. За ваши деньги, конечно

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

Мало нам настоящих налоговиков, которые требуют взятки. Теперь у налогоплательщиков вымогает деньги еще и целая армия мошенников.

Не виноватая я, он сам пришел!

О таких просьбах мы еще не слышали.

Лженалоговики (или все-таки настоящие налоговики?) просят забронировать номера в гостиницах.

И настоятельно рекомендуют подготовить для отдыхающих презент в размере 6-7 тыс. рублей.

Настоящие налоговики все же просят презенты в 1000 раз больше...

А их начальство из ФНС настаивает, что с налогоплательщиками они обращаются исключительно нежно (сами компании не согласны с тем, что налоговики — зайки).

Да и доначислять по выездным проверкам стали меньше, говорит официальная статистика.

И новый налоговый вычет введут с 2020 года.

Курорт! А вы все жалуетесь.

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Дайджест ошибок

И еще про то же — с описанием последствий работы со «своим» ИП.

Когда даже Эксельчик — высший пилотаж.

Ваша тоже ошибающаяся редакция

 

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