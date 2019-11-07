Новый налоговый вычет введут с 2020 года

Но действовать он будет только в Москве.

Речь идет об инвестиционном налоговом вычете по налогу на прибыль. Москва предоставит его столичным инвесторам.

Законопроект, разработанный правительством города, внесен в Мосгордуму. Комиссия по экономической и социальной политике уже рекомендовала поддержать законопроект.

«Принятие закона "Об инвестиционном налоговом вычете" будет способствовать созданию условий для реализации приоритетных направлений промышленного развития Москвы, разработки и внедрения инновационных технологий, обновления основных фондов и повышения инвестиционной активности», – приводит пресс-служба слова руководителя городского Департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова.

Предполагается, что новая льгота начнет действовать уже с 1 января 2020 года. Право на инвестиционный вычет получат компании, которые находятся на территории Москвы и получили статус московского инвестора.

Для определения предельной величины вычета устанавливается ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет города, в размере 12,5% для организаций, получивших статус московского инвестора первой категории, и 8% – для организаций, получивших статус московского инвестора второй категории. Стандартная ставка налога на прибыль, зачисляемого в бюджет столицы, составляет 17%.

Альтернативный вариант поддержки столичных предприятий в виде инвествычета был разработан в связи с тем, что с 2023 года устанавливаемые регионами льготные ставки налога на прибыль заканчивают свое действие. Новая льгота предусматривает значительное снижение суммы налога на прибыль в бюджет субъекта РФ в течение не более 7 лет.

Сумма налога, подлежащая зачислению в федеральный бюджет, также может быть уменьшена вплоть до нуля. За счет суммы налога, который зачисляется в бюджет субъекта, в текущем периоде можно списывать до 90% затрат, формирующих и изменяющих первоначальную стоимость основного средства.

«ИНВ на сегодняшний день, это, наверное, самый удобный и эффективный способ налоговой поддержки инвестиционной активности. Ведь на сумму инвестиций уменьшается... сумма налога, причитающаяся уплате в бюджет. Но вот как то вяло регионы его внедряют», – комментирует изменения Аркадий Брызгалин, генеральный директор Группы компаний «Налоги и финансовое право», кандидат юридических наук.