Почему малый бизнес не планирует финансы? И как это получается у меня. Мои 8 пунктов

Когда вы озвучиваете цели по бизнесу — это хорошо. Когда вы составляете план на бумаге — это вдвойне хорошо. Ну, а когда вы просчитываете все потоки выручки и создаете сценарий в Экселе — это уже высший пилотаж.

И дело даже не в том, что тем самым вы посылаете во Вселенную сигнал о том, что готовы к плодотворной работе.

Так вы строите чёткий поэтапный план.

К сожалению, планировать в нашей стране принято только у крупного бизнеса. Малые предприятия живут одним днем.

Во всех компаниях, где мне доводилось внедрять управленческий учёт, не было планирования. Лишь слова собственника о том, что хотим сделать одно, купить другое. И ни одной подкрепленной расчетами цифры.

И ведь это неправильно. Я все больше убеждаюсь в том, что, если малый бизнес в России начнёт применять методики и способы организации работы как на крупном предприятии, положительные результаты не заставят себя долго ждать.

И одной из таких методик является план-фактный анализ, который очень классно помогает принимать верные решения и строить сценарии развития компании.

Ведь, когда вы вытаскиваете голову из рутины и начинаете думать, рождаются интересные мысли и плодотворные идеи.

И только сам этот процесс несет в себе массу положительных результатов.

Ну а если в доступе есть человек, который задаст вам ПРАВИЛЬНЫЕ вопросы и не побоится временами «возвращать вас на землю» в ваших мечтаниях, вдвойне хорошо.

Как думаете, какой срок планирования рассматривает большинство инвесторов в России, учитывая наши страновые риски, связанные с политикой и экономикой?

Каждый свой рабочий день я начинаю с определенного ритуала: считаю все свои деньги (бизнеса и личные), строю финансовые планы и пишу цели на день/неделю.

Выглядит это так:

1. Первым делом я проверяю свой остаток на расчётном счете компании. Прикидываю сколько денег мне нужно на неделю, и, если не хватает на операционные платежи, начинаю пинать клиентов с оплатой. Проверяю, сколько денег я могу направить в фонд развития компании (именно с него я оплачиваю новые компы сотрудникам, софт и рекламу). Расчётный счёт у меня в Тинькофф.

2. Проверяю свою дебетовую карту. На ней всегда только до 50к лежит, все остальные деньги работают. Карта Альфа-банка.

3. Проверяю свою кредитную карту: все ежемесячные платежи на продукты, коммуналку, развлечения/рестораны, покупка одежды и книг оплачивается именно с неё. Кредитка так же Альфа-банка.

4. Проверяю свой инвестиционный счёт. Каждую неделю я покупаю акции/облигации. Обычно это вторник или среда. Трачу в среднем по 2 часа на анализ рынка и уже потом принимаю решение.

Как правило, когда есть время на анализ, покупки сверхудачные. Когда времени на анализ нет, частенько лажаю на короткой дистанции, но потом все выравнивается в лонге. Поскольку портфель у меня создан с 13-ти летним горизонтом, мелкие колебания не особо волнуют. Использую я для этого сайт freedom24.ru. Все покупки вношу в гугл-таблицу под названием «Портфель».

5. Заполняю гугл-таблицу «Ежемесячный бюджет», где указываю все свои личные траты. Смотрю статьи «расход», анализирую. Если где-то перерасход, начинаю обсуждать это с мужем. Транжира в семье я, поэтому щепотка благоразумия бывает полезна. Когда возникает желание купить какую-нибудь ненужную фигню, потратить деньги на минутное удовольствие, я захожу в магазин акций и покупаю (см. пункт 4). Потребность в покупке удовлетворена, деньги сохранены

6. Данные ежемесячной таблицы бюджета автоматически переносятся в «Ежегодный бюджет».

7. Покупаю валюту. Евро или доллары в зависимости от курса. Евро в портфеле больше, поскольку в путешествиях нужна именно эта валюта, плюс планирую покупать свою третью квартиру за рубежом в еврозоне.

8. Пишу план на день/неделю.

Далее пишу 10 глобальных целей — по здоровью, финансам, любви, развитию, благополучию, успеху и прочее. Смысл в том, чтобы не смотреть предыдущие цели, а писать каждый день новые, оставляя в итоге только самые желанные.

Раньше ко всем этим манипуляциям добавлялось трейдерство, но, поскольку это занимало очень много времени, я поняла, что не могу совмещать работу трейдера со своей основной работой. Поэтому я инвестор, но не спекулянт.

Весь этот денежный ритуал, исключая дни покупки ценных бумаг, занимает у меня максимум полчаса.

Учитывая, сколько на моем пути попадается предпринимателей, постоянно сидящих в кассовых разрывах и жалующихся на то, что у них элементарно нет суммы до 100 тысяч рублей, чтобы погасить операционные платежи, я задаюсь вопросом: может, записать эти элементарные вещи на листе А4 и выдавать всем в качестве памятки и брошюры?