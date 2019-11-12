Какие налоги вы должны заплатить не позднее 2 декабря. Проверьте свои уведомления

2 декабря истекает срок уплаты гражданами имущественных налогов. Не позднее этой даты надо уплатить:
- транспортный налог;
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог.
Кто является плательщиком этих налоговПлательщиком налога на имущество являются граждане, являющиеся собственниками недвижимости:
- домов;
- квартир;
- комнат;
- дач (садовых домов);
- гаражей и машино-мест;
- нежилой недвижимости;
- других объектов капитального строительства.
Земельный налог платят собственники земельных участков и граждане, обладающие правом пожизненного наследуемого владения.
Как посчитать налогНалог рассчитывают налоговые органы. Они обязаны были прислать уведомление с исчисленной суммой налогов за прошлый год до 1 ноября 2019 года.
Если у налогоплательщика есть личный кабинет на сайте ФНС, искать уведомление надо там, в бумажном виде его не пришлют.
На сайте ФНС, можно сделать примерный расчет имущественного, земельного и транспортного налогов с помощью калькуляторов. Однако следует учитывать, что это именно примерный расчет, он может не совпадать до копейки с тем, что насчитали вам налоговики.
Как узнать, положены ли вам льготыСписок федеральных льгот по каждому налогу указан в Налоговом кодексе, в соответствующей главе. Например, у пенсионеров при расчете земельного налога не учитывается 6 соток по одному из принадлежащих им участков (ст.391 НК РФ).
Кроме того, льготы могут быть установлены региональными законодателями (по транспорту и недвижимости), а по земле — муниципальными властями.
Найти льготы, установленные в вашем городе (районе) вы можете с помощью нашего сервиса Ставки и льготы по региональным и местным налогам.
По каким ставкам должны считать налогСтавки налога на имущество граждан по жилым помещениям не должны превышать 0,1% от кадастровой стоимости. Такой же предел установлен для хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
Если же в регионе налог по-прежнему исчисляется исходя из инвентаризационной стоимости, ставка налога зависит от этой стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор (в 2018 году — 1,481)
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов)
Ставка налога
|До 300 000 рублей включительно
|До 0,1 процента включительно
|Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно
|Свыше 0,1 до 0,3 процента включительно
|Свыше 500 000 рублей
|Свыше 0,3 до 2,0 процента включительно
Ставки земельного налога устанавливаются муниципалитетами, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, где закон принимается на уровне субъекта РФ. При этом для земли, которой граждане пользуются в личных целях, — садовые, огородные, дачные, приусадебные участки и участки для индивидуального жилищного строительства — ставка не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости. Кроме того, в этом году земельный налог впервые посчитали с учетом ограничивающего коэффициента — ежегодный рост налога не должен превышать 10% по сравнению с предыдущим годом. Исключение — незастроенные земельные участки, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства и не используются для этого больше десяти лет.
Ставки налогов по регионам и муниципалитетам также можно найти в нашем сервисе.
Что делать, если уведомление на уплату налогов не пришлоЕсли уведомление не пришло ни по почте, ни в личный кабинет, то следует обратится в налоговые органы. Сделать это можно следующим способом:
- через сайт ФНС;
- через личный кабинет;
- по почте;
- через МФЦ;
- лично в отделении.
Кроме того, уведомления не рассылаются льготникам, которым налог не начислен.
Как уплатить налогРеквизиты для уплаты налога указаны прямо в уведомлении на уплату налогов. Квитанции для оплаты теперь не присылают.
Уплатить налог можно через онлайн-банк, банковские терминалы, через операциониста в банке.
Если у вас есть Личный кабинет, то в нем можно сформировать квитанцию. А можно оплатить налог с помощью банковской карты или перейти на сайт своего банка (список банков выдаст при переадресации с сайта ФНС).
Что будет, если налог вовремя не заплатитьШтрафов физлицам за неуплату имущественных налогов не начисляют. Однако за каждый календарный день просрочки положены пени, которые равны 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. Сейчас она равна 6,5%.
Рассчитать пени можно с помощью нашего калькулятора.Если сумма неуплаченного налога плюс начисленные пени превысит 3 тыс. руб., налоговики начнут процедуру взыскания через суд.
При долге свыше 30 тыс. руб., судебные приставы могут наложить запрет на выезд за границу.
Научитесь составлять управленческую отчетность в нашем новом онлайн-курсе. Собственники готовы платить за управленческие отчеты больше, чем за налоговые. Дадим алгоритм настройки отчетов и покажем, как встроить их в ваш повседневный учет.
Обучение дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь на курс «Все про управленческий учет: для бухгалтера, директора и ИП». Пока за 3500 вместо 6000 руб.