Какие налоги вы должны заплатить не позднее 2 декабря. Проверьте свои уведомления

2 декабря истекает срок уплаты гражданами имущественных налогов. Не позднее этой даты надо уплатить:

транспортный налог;

налог на имущество физических лиц;

земельный налог.

Кто является плательщиком этих налогов

Плательщиком налога на имущество являются граждане, являющиеся собственниками недвижимости:

домов;

квартир;

комнат;

дач (садовых домов);

гаражей и машино-мест;

нежилой недвижимости;

других объектов капитального строительства.

Транспортный налог уплачивают те лица, на которых зарегистрированы автомобили.

Земельный налог платят собственники земельных участков и граждане, обладающие правом пожизненного наследуемого владения.

Как посчитать налог

Налог рассчитывают налоговые органы. Они обязаны были прислать уведомление с исчисленной суммой налогов за прошлый год до 1 ноября 2019 года.

Если у налогоплательщика есть личный кабинет на сайте ФНС, искать уведомление надо там, в бумажном виде его не пришлют.

На сайте ФНС, можно сделать примерный расчет имущественного, земельного и транспортного налогов с помощью калькуляторов. Однако следует учитывать, что это именно примерный расчет, он может не совпадать до копейки с тем, что насчитали вам налоговики.

Как узнать, положены ли вам льготы

Список федеральных льгот по каждому налогу указан в Налоговом кодексе, в соответствующей главе. Например, у пенсионеров при расчете земельного налога не учитывается 6 соток по одному из принадлежащих им участков (ст.391 НК РФ).

Кроме того, льготы могут быть установлены региональными законодателями (по транспорту и недвижимости), а по земле — муниципальными властями.

Найти льготы, установленные в вашем городе (районе) вы можете с помощью нашего сервиса Ставки и льготы по региональным и местным налогам.

По каким ставкам должны считать налог

Ставки налога на имущество граждан по жилым помещениям не должны превышать 0,1% от кадастровой стоимости. Такой же предел установлен для хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

Если же в регионе налог по-прежнему исчисляется исходя из инвентаризационной стоимости, ставка налога зависит от этой стоимости, умноженной на коэффициент-дефлятор (в 2018 году — 1,481)

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из таких объектов) Ставка налога До 300 000 рублей включительно До 0,1 процента включительно Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно Свыше 0,1 до 0,3 процента включительно Свыше 500 000 рублей Свыше 0,3 до 2,0 процента включительно

Ставки транспортного налога зависят от мощности автомобиля и искать их надо в региональном законе о транспортном налоге.

Ставки земельного налога устанавливаются муниципалитетами, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, где закон принимается на уровне субъекта РФ. При этом для земли, которой граждане пользуются в личных целях, — садовые, огородные, дачные, приусадебные участки и участки для индивидуального жилищного строительства — ставка не должна превышать 0,3% от кадастровой стоимости. Кроме того, в этом году земельный налог впервые посчитали с учетом ограничивающего коэффициента — ежегодный рост налога не должен превышать 10% по сравнению с предыдущим годом. Исключение — незастроенные земельные участки, которые предназначены для индивидуального жилищного строительства и не используются для этого больше десяти лет.

Ставки налогов по регионам и муниципалитетам также можно найти в нашем сервисе.

Что делать, если уведомление на уплату налогов не пришло

Если уведомление не пришло ни по почте, ни в личный кабинет, то следует обратится в налоговые органы. Сделать это можно следующим способом:

через сайт ФНС;

через личный кабинет;

по почте;

через МФЦ;

лично в отделении.

Однако если рассчитанная сумма налога окажется меньше 100 рублей, уведомления вы не получите.

Кроме того, уведомления не рассылаются льготникам, которым налог не начислен.

Как уплатить налог

Реквизиты для уплаты налога указаны прямо в уведомлении на уплату налогов. Квитанции для оплаты теперь не присылают.

Уплатить налог можно через онлайн-банк, банковские терминалы, через операциониста в банке.

Если у вас есть Личный кабинет, то в нем можно сформировать квитанцию. А можно оплатить налог с помощью банковской карты или перейти на сайт своего банка (список банков выдаст при переадресации с сайта ФНС).

Что будет, если налог вовремя не заплатить

Штрафов физлицам за неуплату имущественных налогов не начисляют. Однако за каждый календарный день просрочки положены пени, которые равны 1/300 от действующей ключевой ставки ЦБ за каждый день просрочки. Сейчас она равна 6,5%.

Рассчитать пени можно с помощью нашего калькулятора.

Если сумма неуплаченного налога плюс начисленные пени превысит 3 тыс. руб., налоговики начнут процедуру взыскания через суд.

При долге свыше 30 тыс. руб., судебные приставы могут наложить запрет на выезд за границу.