«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры забрали праздник у налоговиков. И еще про хлеб

Морозный праздничный день. Правда, чей он в итоге, так до сих пор и не решили.

Про НАШ праздник

Официально, 21 ноября отмечается День работника налоговых органов. Но сами понимаете, мы на «Клерке» считаем, что этот день бухгалтеры заслужили не меньше (да даже больше!). Пусть власти упорно не хотят это видеть.

Сегодня бухгалтеры принимали поздравления.

А про налоговиков мы, по традиции, пошалили. Рассказали, как нажились на нас с вами бывшие и нынешние руководители налоговой службы.

Про ХЛЕБ

В такие новости даже мы, журналисты, много повидавшие чудного от ФНС, не сразу верим.

Инспекторы оставляют призывы платить налоги на буханках хлеба.

Не подавитесь!

Сложно будет не подавиться и судьям, которым придется рассматривать иск Навального к Путину.

Про ИП

Разобрали негативные VS позитивные изменения для ИП в 2020 году. Негативных меньше, бе-бе-бе!

Многие предприниматели боятся пользоваться корпоративной картой. Вот 5 причин отказаться от страхов.

Ваша праздничная редакция