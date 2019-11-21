Негативные vs позитивные изменения для ИП в 2020 году

С 1 января 2020 года вступают в силу ряд приятных и не очень изменений для всех ИП. Вкратце их перечислим.
Негативные изменения
Взносы:
- Взносы в ПФ РФ вырастут с 29354 до 32448 руб.
- Взносы на «медицину» вырастут с 6884 до 8426 руб.
Основание: п. 1 ст. 430 НК РФ.
Годовая отчетность по 6-НДФЛ и 2-НДФЛ:
- Срок сдачи сдвинулся с 1 апреля на 1 марта следующего года.
Основание: п. 2 ст. 230 НК РФ.
Сдача электронной отчетности по НДФЛ и взносам:
- Обязанность подавать отчеты только в электронном виде появляется, если выплатили доходы 10 и более физлицам (раньше начиналось от 25).
Основание: п. 2 ст. 230, ст. 431 НК РФ.
Уплата начисленного НДФЛ при проверке:
- Если ИФНС при проверке начисляет НДФЛ, его придется платить из собственных средств (ранее вначале удерживалось с работников).
Основание: п. 9 ст. 226 НК РФ.
Применение ЕНВД:
- Торговля товарами, подпадающими под обязательную маркировку (а именно лекарства, обувь, меховые изделия, в частности, шубы), не дает право использовать ЕНВД с патентом.
Основание: ст. 346.27 и п. 3 ст. 346.43 НК РФ.
Новые ограничения по патенту от местных властей:
- Власти регионов смогут устанавливать ограничения по новым патентам, руководствуясь:
- Площадью сдаваемой в аренду недвижимости;
- Общим количеством автотранспортных средств и судов водного транспорта;
- Общим количеством объектов стационарной и нестационарной торговой сети и объектов организации общественного питания и их общей площади.
Основание: п. 8 ст. 346.43 НК.
Позитивные изменения
- Согласно п. 8 ст. 430 НК РФ, у ИП без работников фиксированный размер страховых взносов на пенсионное и медицинское страхование можно считать за неполный месяц. Размер платежей определяют пропорционально количеству календарных дней, в течение которых велась деятельность.
- Согласно п. 1 ст. 70 НК РФ, с 1 апреля 2020 года, требование об уплате налога инспекторы выставляют ИП в трехмесячный срок, если сумма больше 3000 руб., и в течение года, если сумма меньше 3000 руб. ИФНС не вправе блокировать счет ИП, пока долги перед бюджетом не превысят 3000 руб. Решения о взыскании ИФНС принимает в двухмесячный срок после того, как истек срок требования об уплате налогов.
- Согласно подп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК РФ, с 1 января 2020 года, ИП сможет платить НДФЛ с доходов от продажи, если продали единственное жилье, которым владели менее трех лет. Льгота также действует, если ИП продал один объект недвижимости, а в течение 90 дней купил другой.
- Также, согласно п. 5 ст. 45.1 НК РФ, налоговики зачтут платеж в течение 10 рабочих дней, после отправки уведомления или через 10 дней после платежа, но не позднее крайнего срока уплаты налогов.
- А еще, согласно ст. 217 НК РФ, в перечне необлагаемых доходов отдельно выделили компенсацию проезда в отпуск и обратно внутри РФ для сотрудников из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
- П. 7 ст. 227 НК РФ гласит, что ИП не будут сдавать декларацию 4-НДФЛ о предполагаемом доходе. Авансовые платежи по НДФЛ они будут рассчитывать исходя из фактических доходов и вычетов за квартал, полугодие и 9 месяцев.
- Согласно п. 4 ст. 346.20 НК РФ, налоговые каникулы также будут предоставляться вновь зарегистрированным ИП, которые предоставляют услуги по сдаче помещений для временного проживания.
- На основании п. 8 ст. 346.43 НК РФ, ИП получили право оформлять один патент по схожим видам деятельности вместо нескольких. Это возможно, если потенциально возможный годовой доход по бытовым услугам из дополнительного перечня установлен регионом не только для видов деятельности, но и для групп или подгрупп.
- И наконец, согласно п. 8 ст. 346.43 НК РФ, региональные власти вправе устанавливать годовой доход на единицу параметра. Например, средней численности, площади, и пр.
Как видим, позитивных изменений несколько больше, чем негативных.