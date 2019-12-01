Когда работа главбуха по совместительству может стать опасной для компании

Не секрет, что многие главные бухгалтера ведут учет на двух и более предприятиях. Особенно если у работодателя имеется несколько предприятий, то он старается нагрузить бухгалтера по «полной», не думая о возможный последствиях.

Налоговые органы постоянно «совершенствуют» способы привлечения к ответственности налогоплательщиков. В последнее время особое внимание налоговые органы уделяют т.н. необоснованному разделению бизнеса.

Одним из фактов, подтверждающих фиктивность дробления бизнеса, налоговые органы считают случаи, когда главный бухгалтер налогоплательщика занимает ту же должность у его контрагента или в компании, ведущей совместный бизнес с налогоплательщиком. Тут инспекция может заявить о подконтрольности предприятий либо о необоснованном разделении бизнеса.

Это обвинение изучил Арбитражный суд Поволжского округа (постановление от 12.07.2019 г. №Ф06-48583/2019).

Инспекция провела проверку ООО «Плаза» и установила:

ООО «Плаза» имеет признаки взаимозависимости с ООО «Плаза Техно» и применяет специальный режим налогообложения в виде уплаты налога по упрощенной системе налогообложения;

ООО «ПЛАЗА» и ООО «Плаза Техно» фактически осуществляют один вид деятельности, представляя собой единый комплекс, вовлеченный в единый производственный процесс с использованием одних и тех же вывесок, одного сайта в сети «Интернет»;

создание организаций происходило одним и тем же учредителем;

руководство организациями, ведение налоговой и бухгалтерской отчетности осуществляются одними и теми же лицами;

наличие работников, одновременно работающих в ООО «ПЛАЗА» и ООО «Плаза Техно»;

использование единого IP-адреса для осуществления передачи налоговой и бухгалтерской отчетности, а также для распоряжения денежными средствами на расчетных счетах;

ИФНС указала: все доходы связаны с одной и той же недвижимостью. Многие работники одного предприятия по совместительству трудятся и в другом. Это относится и к главному бухгалтеру, контролирующему все денежные потоки. Единый контроль показывает, что ведется общий бизнес. Т.е. имеются все классические признаки фиктивного дробления бизнеса и подконтрольности.

В результате ООО «Плаза» привлечено к ответственности в виде штрафа в сумме 1 140 708 руб. 80 коп. на основании п. 1 статьи 122 НК РФ, а также доначислен и предложен к уплате налог на добавленную стоимость и налог на прибыль организаций в общей сумме 8 357 146 руб. и пени в общей сумме 2 635 214 руб. 87 коп.

Первую судебную инстанцию налогоплательщик проиграл (Решение от 6 декабря 2018 г. по делу № А12-27106/2018), но апелляционная и кассационная инстанции поддержали налогоплательщика и отказали налоговому органу.

Доводы налогоплательщика

Основная деятельность налогоплательщика — представлять собственника в отношениях с арендаторами (заключать договоры аренды, собирать арендную плату и т. д.). По документам он не оказывает услуги самим арендаторам. С ними сотрудничает фирма, выделенная из состава налогоплательщика. Она применяет спецрежим.

Сбор арендной платы для собственника и услуги для арендаторов — разные виды деятельности с разными заказчиками. Поэтому нельзя говорить о единстве бизнеса. Вдобавок у выделенной фирмы есть и клиенты на объектах, не связанных с деятельностью налогоплательщика. Само выделение позволило улучшить качество работы (благодаря специализации). Значит, экономически оправданно. Это видно и из отчетности. Там отражена прибыль. Хотя до выделения у единой организации были убытки.

У каждого юрлица свой руководитель. Именно он, а не главный бухгалтер, отвечает за компанию. Так что инспекция напрасно ссылается на совместительство главного бухгалтера. Оно не доказывает ведения общего бизнеса.

Кроме того, судом установлено, что по каждому предприятию отчетность составляют на основании показателей по его деятельности. Налоговым органом не установлено ошибок, из-за которых затраты или доходы одной фирмы отражены в отчетности другой. Нет и ситуаций, когда одна из организаций начисляла зарплату за работы для другой. Все это доказывает реальность разделения.

Показательно и постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 11.05.2018 № А53-2638/2017. Там указано: работа бухгалтера в двух компаниях не опровергает «осуществление» ими «самостоятельной хозяйственной деятельности». Разделение предприятий позволило создать новое юрлицо с безупречной кредитной историей. Это упрощает получение кредитов. Очевидна деловая цель разделения. Это довод против налоговых доначислений.

В соответствии с пунктом 4 Постановления № 53 налоговая выгода не может быть признана обоснованной, если получена налогоплательщиком вне связи с осуществлением реальной предпринимательской или иной экономической деятельности.

При этом следует учитывать, что возможность достижения того же экономического результата с меньшей налоговой выгодой, полученной налогоплательщиком путем совершения других предусмотренных или не запрещенных законом операций, не является основанием для признания налоговой выгоды необоснованной.

Выводы

Не бойтесь оспаривать вывод налогового органа об искусственном дроблении бизнеса.

Действующее законодательство не содержит ограничений для физических лиц в части количества юридических лиц, учредителями которых они могут являться, не запрещает совершать хозяйственные операции между организациями, в состав участников которых входят одни и те же лица.

Формирование кадрового состава новых организаций за счет работников, ранее работавших в обществе, по мнению судов, не свидетельствует о получении необоснованной налоговой выгоды. Главное, чтобы перевод работников не являлся формальным.

Наличие одного бухгалтера в нескольких организациях не свидетельствует о ведении единой бухгалтерии, поскольку отчетность о хозяйственной деятельности всех предприятий представляется исходя из налогового бремени, относящегося к этой деятельности.

Необходимо

чтобы взаимозависимые общества осуществляли самостоятельные виды деятельности, которые не являются частью единого производственного процесса;

каждая организация осуществляла реальную хозяйственную деятельность, отвечала признакам самостоятельного юридического лица, определенным в ст. 346.26 Кодекса;

хозяйственные операции являлись реальными, учтены в соответствии с действительным экономическим смыслом;

деятельность вновь созданных и полностью самостоятельных юридических лиц строилась исключительно на собственных финансовых, материально-технических и трудовых ресурсах.