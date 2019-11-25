«Ночной бухгалтер». Налог для малого бизнеса решили снизить

Приключения ЕНВД в России.
Осторожно, щедрость
Да ладно? Власти решили снизить ЕНВД.
В конце октября мы рассказывали, что ЕНВД решили повысить. Тогда все так напугались, что возбудилась даже Госдума.
И вот сегодня новость — новые коэффициенты-дефляторы. И для ЕНВД показатель снизят (хотя и совсем чуть-чуть).
Странно. Но раз они решили убить вмененку, что уж на годик не расщедриться-то.
Осторожно, Москва
Эксперты по налоговой оптимизации советуют юрлицам валить из Москвы в регионы.
Вот доказательство: ценник на выездную проверку в столице — 50 млн, в регионах — 7-10.
Шесть дней — и сгорит скидка 50 % на онлайн-курс про то, как бухгалтеру, ИП и директору работать с договорами.
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Осторожно, новости
Их слишком много, а времени у вас катастрофически мало.
Поэтому ловите три наших недельных обзора, которые экономят ваше время:
Про все и очень кратко: «Что принесет ИП 2020 год? С зарплатой придется быть осторожнее».
Только новости: «Не надоело делать вид, что все хорошо?»
Про самое обсуждаемое: «Секс, наркотики и сиреневые коровы, дающие сухое молоко».
Для тех, кто ценит время — еще вот, почитайте: «Как бухгалтеру успевать больше».
Осторожно, управленка
Немного меньше, чем налоговая, многих бухгалтеров бесит управленческий учет.
Мы искренне не понимаем, почему и продолжаем рассказывать, кому без него не обойтись.
Ваша управляющая буквами редакция