«Ночной бухгалтер». Налог для малого бизнеса решили снизить

Приключения ЕНВД в России.

Осторожно, щедрость

Да ладно? Власти решили снизить ЕНВД.

В конце октября мы рассказывали, что ЕНВД решили повысить. Тогда все так напугались, что возбудилась даже Госдума.

И вот сегодня новость — новые коэффициенты-дефляторы. И для ЕНВД показатель снизят (хотя и совсем чуть-чуть).

Странно. Но раз они решили убить вмененку, что уж на годик не расщедриться-то.

Осторожно, Москва

Эксперты по налоговой оптимизации советуют юрлицам валить из Москвы в регионы.

Вот доказательство: ценник на выездную проверку в столице — 50 млн, в регионах — 7-10.

Как уйти красиво?

Осторожно, новости

Их слишком много, а времени у вас катастрофически мало.

Поэтому ловите три наших недельных обзора, которые экономят ваше время:

Про все и очень кратко: «Что принесет ИП 2020 год? С зарплатой придется быть осторожнее».

Только новости: «Не надоело делать вид, что все хорошо?»

Про самое обсуждаемое: «Секс, наркотики и сиреневые коровы, дающие сухое молоко».

Для тех, кто ценит время — еще вот, почитайте: «Как бухгалтеру успевать больше».

Осторожно, управленка

Немного меньше, чем налоговая, многих бухгалтеров бесит управленческий учет.

Мы искренне не понимаем, почему и продолжаем рассказывать, кому без него не обойтись.

Ваша управляющая буквами редакция