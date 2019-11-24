Что принесет ИП 2020 год? С зарплатой придется быть осторожнее. Неделя на «Клерке»

По зарплате появится новое правило: не в пользу работодателей, конечно. Сделали дайджест негативных и позитивных изменений 20 года для ИП. Блокировать ваши счета будут чаще. Скандал со справками для водительских прав получил неожиданное (или ожидаемое?) продолжение. Главное за неделю на «Клерке».
ТОП-3 новостей
2. Водительскими медсправками теперь займется прокуратура.
3. До 1 декабря подайте в ПФР специальное заявление.
Еще новости
1. Как растут доходы населения? Путин подобрал словечко.
2. Скандал с Тинькофф банком изменит исполнительное производство, Трудовой кодекс и другие законы.
3. Бюджетникам поднимут зарплату с 1 января.
Авторский обзор новостей от нашего руководителя информационного отдела: «Не надоело делать вид, что все хорошо?».
Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами?
Прокачаем ваши юридические навыки и научим разбираться в договорах так, чтобы снизить риски компании и вас лично.
Темы недели
1. Негативные vs позитивные изменения для ИП в 2020 году.
С 1 января 2020 года вступают в силу ряд приятных и не очень изменений для всех ИП. Вкратце их перечислим.
2. Оказывается, наши банки слишком добренькие. 115-ФЗ будет еще суровее.
Дзен для бухгалтеров
Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).
1. Если у бывшей жены появился новый сексуальный партнер, алименты на ребенка должны отменяться.
2. Детям дадут водительские права.
3. Из-за каршеринга в Москве негде парковаться.
«Ночной бухгалтер»
За 18 ноября: Новые взносы с зарплаты в 2020 году: что за вой в сети?
За 19 ноября: Живую обнальную схему прикроют из-за Тинькофф;
За 20 ноября: Банки вас мало блокируют по 115-ФЗ;
За 21 ноября: Бухгалтеры забрали праздник у налоговиков. И еще про хлеб;
За 22 ноября: Что нового будет в выплате зарплаты.
Важные статьи
1
У приставов появилось больше возможностей
2
Поправки к НДФЛ, которые прикрыли схему ухода от налогов
3
Налоговая оговорка в договоре: два способа возложить налоговую ответственность на контрагента
4
Ого! Медосмотры работников будут проводить дистанционно
5
Как компаниям и ИП не надо продавать имущество
Интересные посты в блогах
1
Будни бухгалтерской фирмы: горячие кавказцы, спокойные азиаты и скромные террористы
2
Фиксированные взносы ИП — сколько, куда и когда
3
Маркировка одежды и постельного белья: к чему готовиться
4
Что изменится в уплате страховых
5
Что такое налоговый вычет при покупке квартиры?
6
Про бухгалтера, который создает сайты и советует идти за мечтой и новой профессией
На пообсуждать
1. Сбой в ФНС: еще да или уже нет.
2. Обнальщики просят снизить страховые взносы.