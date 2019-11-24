Что принесет ИП 2020 год? С зарплатой придется быть осторожнее. Неделя на «Клерке»

По зарплате появится новое правило: не в пользу работодателей, конечно. Сделали дайджест негативных и позитивных изменений 20 года для ИП. Блокировать ваши счета будут чаще. Скандал со справками для водительских прав получил неожиданное (или ожидаемое?) продолжение. Главное за неделю на «Клерке».

ТОП-3 новостей

1. Новое правило по зарплате.

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3. До 1 декабря подайте в ПФР специальное заявление.

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Авторский обзор новостей от нашего руководителя информационного отдела: «Не надоело делать вид, что все хорошо?».

Что бухгалтеру надо знать про работу с договорами? Прокачаем ваши юридические навыки и научим разбираться в договорах так, чтобы снизить риски компании и вас лично.

Темы недели

С 1 января 2020 года вступают в силу ряд приятных и не очень изменений для всех ИП. Вкратце их перечислим.

Жалуетесь, что банки излишне придирчивы из-за закона 115-ФЗ и мешают работать? Готовьтесь к тому, что станет еще хуже.

Дзен для бухгалтеров

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1. Если у бывшей жены появился новый сексуальный партнер, алименты на ребенка должны отменяться.

2. Детям дадут водительские права.

3. Из-за каршеринга в Москве негде парковаться.

«Ночной бухгалтер»

За 18 ноября: Новые взносы с зарплаты в 2020 году: что за вой в сети?

За 19 ноября: Живую обнальную схему прикроют из-за Тинькофф;

За 20 ноября: Банки вас мало блокируют по 115-ФЗ;

За 21 ноября: Бухгалтеры забрали праздник у налоговиков. И еще про хлеб;

За 22 ноября: Что нового будет в выплате зарплаты.

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На пообсуждать

1. Сбой в ФНС: еще да или уже нет.

2. Обнальщики просят снизить страховые взносы.