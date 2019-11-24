Не надоело делать вид, что все хорошо?

Налоговое все хорошо

Мишустин по случаю профессионального праздника всю неделю раздавал интервью и отчеты, и везде – о том, как же благополучно развивается служба и как удобно и спокойно живется теперь налогоплательщикам

Новую программу наладили, сервисов полно, людям удобно и легко платить (а зачем печатать напоминалки о налогах на хлебе?), жалобы на ФНС единичные. Мы же спрашиваем читателей: сбой прошел? Люди отвечают, что пока особого улучшения не заметили, оставьте свой вариант, нам важно.

ФНС будет получать больше информации о закрытых счетах

Гонит в Хартию всех подряд. А Вас?

Сокращен список офшоров

Среди владельцев квартир ищут тайных арендодателей

НДФЛ снизят

Предпринимательское теперь все будет хорошо

А если у вас все хорошо, расскажите министру Орешкину, как так вообще вышло. Его ведомство собирает кейсы удачливых предпринимателей, чтобы разработать законодательные механизмы и упростить жизнь остальных бизнесменов. Интересуются, как ИП сокращают издержки, предупреждают блокировку счетов, используют другие механизмы стимулирования бизнеса. Короче, Минэк запутался, как попортить вам жизнь и просит совета. И смех и грех: им кто-нибудь напишет?

ИП освободят от фиксированных взносов (но, честно, вам эта льгота не придется по душе)

Предприниматели тоже могут получить путинское пособие. Но соцзащита выдает его только бедным ИП.

Ничего хорошего для ЕНВД

Трудовому кодексу тоже досталось

Новое правило по зарплате (хорошо, если вы работник, не очень, если работодатель)

Новое правило для трудовых книжек

Медосмотры работников тоже меняются

Для тех, кто следит за скандалом, произошедшим в Тинькофф банке

Из-за недавней истории власти собрались окончательно расправиться с КТС. Перепишут несколько законов и изменят правила работы удостоверения КТС

Пока так и неизвестно, что тогда произошло: нарушение работниками банка правил работы или схема обналичивания с пострадавшими. Но мы обратились к адвокату директора компании, который обвиняет банк в хищении денег. Вот , что нам рассказал Зацаринский.