«Ночной бухгалтер». Хорошая новость про страховые взносы для ИП

1%-ные страховые взносы ИП: ФНС сдает позиции.
Долгий бой
В котором, кажется, начинают побеждать предприниматели.
ИП на УСН «Доходы минус расходы» хотят платить дополнительные взносы в виде 1% от дохода свыше 300 тыс руб. по формуле:
(доходы — расходы — 300 тыс.руб) х 1%.
ФНС с этим раньше рьяно не соглашалась.
Но ситуация начинает меняться.
Пишите заявления на возврат.
Недельные обзорчики
Мы знаем, что вы их всегда ждете. Ловите:
Обо всем. У вас будут другие трудовые книжки. ЕНВД хотят оставить.
Только новости. Несколько новых законов. А еще штрафы, разводы, повестки.
Топ обсуждений. Как «Актион» вредит бухгалтерам: о чем нам жалуются коллеги.
Докажите налоговикам
Что вы не верблюд и вообще.
Пара материалов о том, как отбиться от обвинений инспекторов.
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Никогда такого не было
Ваша уставшая от сбоев ФНС редакция