Клерк.Ру

«Ночной бухгалтер». Хорошая новость про страховые взносы для ИП

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк.ру

1%-ные страховые взносы ИП: ФНС сдает позиции.

Долгий бой

В котором, кажется, начинают побеждать предприниматели.

ИП на УСН «Доходы минус расходы» хотят платить дополнительные взносы в виде 1% от дохода свыше 300 тыс руб. по формуле:

(доходы — расходы — 300 тыс.руб) х 1%.

ФНС с этим раньше рьяно не соглашалась.

Но ситуация начинает меняться.

Пишите заявления на возврат.

Недельные обзорчики

Мы знаем, что вы их всегда ждете. Ловите:

Обо всем. У вас будут другие трудовые книжки. ЕНВД хотят оставить.

Только новости. Несколько новых законов. А еще штрафы, разводы, повестки.

Топ обсуждений. Как «Актион» вредит бухгалтерам: о чем нам жалуются коллеги.

Докажите налоговикам

Что вы не верблюд и вообще.

Пара материалов о том, как отбиться от обвинений инспекторов.

Никогда такого не было

И вот опять.
 
 
На пороге 2020 год, а сбой начался, минуточку, в 2018-м.

Ваша уставшая от сбоев ФНС редакция

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