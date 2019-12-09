У вас будут другие трудовые книжки. ЕНВД хотят оставить. Неделя на «Клерке»

Кадровый учет придется кардинально менять: электронные трудовые книжки уже в законе. Вмененку планируют оставить в паре регионов. Отчетность в ПФР будем сдавать по-новому. Главное за неделю на «Клерке».

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Новость-разрыв

Новый вид налоговых проверок? Налоговики возомнили себя аудиторами.

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Темы недели

Попытка № 3. Изменения настолько глобальные, что фонд выкатывает уже третий вариант реформы.

В 2019 году налоговые органы всё более внимательно следят за компаниями, в которых сотрудники оформлены на половину или четверть ставки.

Дзен для бухгалтеров

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1. За 5 лет до пенсии вас ждет много льгот и радостей.

2. На собак и кошек хотят ввести лицензии. А всех беспородных кастрировать.

3. Для богатых хотели повысить налог. Но Госдума не допустила.

«Ночной бухгалтер»

За 2 декабря: Полная неразбериха по маркировке;

За 3 декабря: Что будет с вашей отчетностью в ПФР;

За 4 декабря: Вам придется сильно поменять кадровый учет;

За 5 декабря: ПФР и ФНС обманывают пенсионеров;

За 6 декабря: Стало известно, где оставят ЕНВД.

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На пообсуждать

1. В стране сейчас около 960 тысяч банкротов. Догадайтесь, почему рынок недвиги ждет кризис?

2. Отмывание, шапочки для плавания, средние машины. На что тратит бюджетные деньги ФНС;

3. Оказывается, они тоже страдали. Медведев рассказал о личных муках из-за пенсионной реформы.