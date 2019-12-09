У вас будут другие трудовые книжки. ЕНВД хотят оставить. Неделя на «Клерке»

Кадровый учет придется кардинально менять: электронные трудовые книжки уже в законе. Вмененку планируют оставить в паре регионов. Отчетность в ПФР будем сдавать по-новому. Главное за неделю на «Клерке».
ТОП-3 новостей
1. Работников переводят на электронные трудовые книжки с 2020 года. Закон принят.
2. Закон о новом налоге окончательно приняли.
3. ЕНВД собираются оставить в двух регионах.
Еще новости
1. Сильно пожилых пенсионеров вызывают в ПФР.
2. Как люди законно не платят транспортный налог.
3. Невозможное возможно! Минфин разрешил совмещать ЕНВД с УСН при торговле обувью.
Новость-разрыв
Новый вид налоговых проверок? Налоговики возомнили себя аудиторами.
Для будущих ИП и самозанятых: очень понятно. Мы сделали очень понятный и очень недорогой онлайн-курс (как пять чашек кофе).
Давно хотели купить наш онлайн-курс, но ждали действительно классных акций? Дарите на НГ себе и коллегам знания.
Темы недели
1. ПФР опять меняет правила электронной отчетности.
Дзен для бухгалтеров
Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).
1. За 5 лет до пенсии вас ждет много льгот и радостей.
2. На собак и кошек хотят ввести лицензии. А всех беспородных кастрировать.
3. Для богатых хотели повысить налог. Но Госдума не допустила.
«Ночной бухгалтер»
За 2 декабря: Полная неразбериха по маркировке;
За 3 декабря: Что будет с вашей отчетностью в ПФР;
За 4 декабря: Вам придется сильно поменять кадровый учет;
За 5 декабря: ПФР и ФНС обманывают пенсионеров;
За 6 декабря: Стало известно, где оставят ЕНВД.
Важные статьи
1
Переходим на УСН. В чем ошибаются бухгалтеры
2
Государство забирает себе рынок ЭЦП. К чему это приведет
3
Зарплата за декабрь раньше срока: последствия
4
Что меняется для самозанятых в 2020 году: обзор
5
Что изменится в налогах с 1 января 2020 года
Интересные посты в блогах
1
Контроль счетов физлиц: докажи, что не бизнесмен
2
Четыре этапа перехода на онлайн-кассы. Что нас ждет
3
Переход с ЕНВД: о чем нужно думать сейчас, чтобы не было мучительно дорого в следующем году
4
10 вещей, о которых нужно подумать перед запуском своего интернет-магазина. Чек-лист
5
Сравниваем облако с коробкой: обзор для бухгалтеров про 1С
6
Адвент-календарь российского бухгалтера. Что сделать в декабре
7
Письмо Деду Морозу от коллектива бухгалтерии ООО «Рога и копыта»
На пообсуждать
1. В стране сейчас около 960 тысяч банкротов. Догадайтесь, почему рынок недвиги ждет кризис?
2. Отмывание, шапочки для плавания, средние машины. На что тратит бюджетные деньги ФНС;
3. Оказывается, они тоже страдали. Медведев рассказал о личных муках из-за пенсионной реформы.