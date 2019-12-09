Несколько новых законов. А еще штрафы, разводы, повестки

Инспекторы труда получили право списывать зарплатные долги. Миллионные штрафы ввели для компаний. Электронные трудовые книжки уже точно вводят. Но чиновники пойдут дальше – цифровизация будет полная. Чего бы это ни стоило. Это, наверное, нам в отместку за их страдания.

Кровь, боль и слезы

Прошлая неделя началась новостью о маркировке. С 1 декабря под обязательную маркировку попало еще больше товаров, а подзаконных актов на этот счет чиновники принять не поспешили. Половина бизнесменов нервничает, половина махнула рукой

Налоговики новыми запросами по юрлицам провоцируют банки на блокировки счетов.

Люди заходят на сайт налоговой заплатить имущественные налоги, а там они пугающе выросли в два раза. Цифровизация, она такая.

Красный уголок бухгалтера

Налоговая инспекция проводит аудиторские проверки

Гадкий ПФР

И есть за что так грубо.

ПФР вместе с ФНС обманывают ИП

Фонд вызывает пенсионеров к себе на личный прием. Узнать, жив ли человек, а то вдруг, эти деньжищи получают родственники. Новость гудела на той неделе, а сегодня получила продолжение: фонд ничего не опровергал, открыл подробности.

ПФР опять меняет правила электронной отчетности.

Из радостного

Государство бесплатно обучит цифровым профессиям, которые будут востребованы через 10 лет.

Широко дискутировали