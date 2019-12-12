«Ночной бухгалтер». Штрафы для бизнеса вырастут в разы

Минюст подготовил новую редакцию Кодекса об административных нарушениях.
И там все невесело
Все нарушения бизнеса, связанные с проверками ФНС, Роспотребнадзора и других служб, будут упоминаться в статье «Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Плюс, отдельно пропишут санкции для ИП.
Посмотрите, сколько будут вешать в граммах (десятках тысяч, точнее).
Важное кадровое
Трудовые договоры станут электронными.
Самое веселое, что электронная подпись должна быть не только у работодателя, но и у работника.
Важное новогоднее
Щедрость. Мы дарим клеркам по два онлайн-курса.
В Новый год мы решили забыть о том, что бесплатно раздавать продукты — это маркетинговое самоубийство.
Изменения-2020
— Инсайдерская информация от налоговиков — в 2020 активизируют работу в направлении схем ООО на ОСН — ИП на УСН.
— Что изменится в бухгалтерской отчетности в 2020 году.
Что бесит бухгалтеров
Когда приходишь на новое место — а там полный бардак.
Но это верхушка айсберга. Оказалось, в вашей профессии куча раздражающих факторов.
Ваша ну когда уже каникулы редакция