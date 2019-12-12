«Ночной бухгалтер». Штрафы для бизнеса вырастут в разы

Минюст подготовил новую редакцию Кодекса об административных нарушениях.

И там все невесело

Все нарушения бизнеса, связанные с проверками ФНС, Роспотребнадзора и других служб, будут упоминаться в статье «Административные правонарушения в области государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Плюс, отдельно пропишут санкции для ИП.

Посмотрите, сколько будут вешать в граммах (десятках тысяч, точнее).

Важное кадровое

Трудовые договоры станут электронными.

Рассказываем, когда и где.

Самое веселое, что электронная подпись должна быть не только у работодателя, но и у работника.

Важное новогоднее

Щедрость. Мы дарим клеркам по два онлайн-курса.

В Новый год мы решили забыть о том, что бесплатно раздавать продукты — это маркетинговое самоубийство. Изменения-2020

— Инсайдерская информация от налоговиков — в 2020 активизируют работу в направлении схем ООО на ОСН — ИП на УСН.

— Что изменится в бухгалтерской отчетности в 2020 году.

Что бесит бухгалтеров

Когда приходишь на новое место — а там полный бардак.

Но это верхушка айсберга. Оказалось, в вашей профессии куча раздражающих факторов.

Ваша ну когда уже каникулы редакция