Будут усиленно искать схемы

Нам пришла информация от знакомого налогового инспектора. Есть данные, что активизируют работу в направлении схем ООО на ОСН - ИП на УСН.

Различных схем по оптимизации налогообложения много. Используют ЕНВД, патенты и даже самозанятых. Какая лучше, однозначно не сказать. Всё зависит от конкретного бизнеса. ООО на ОСН и ИП на УСН подходит большинству. Налоговики, конечно же, об этом тоже давно знают. И умеют вычислять подобное дробление.

В 2019 году все силы ФНС были брошены на НДС, сейчас вот планируют заняться схемами. Пристально будут смотреть на предприятия в сфере торговли, логистики, бытовых услуг, общепит. И если раньше они занимались этим спустя рукава, в новом году всё изменится.

Даже сам глава ФНС Мишустин много раз заявлял, что сейчас в приоритете малый бизнес.

Главное, на что будут обращать внимание — экономическая целесообразность. Если вы открыли ИП и ведёте с ним работу только для того, чтобы снизить налоговое бремя, вас обвинят в дроблении. Закон запрещает специально уменьшать налоги. И дробление бизнеса только с целью применять спецрежимы, инспектора считают преступлением. Также будут обращать внимание на единый центр управления. Это когда юрлиц много, но по факту деятельность осуществляет одна компания и один руководитель.

Наказания за подобные схемы будут строгими. И прецедентов уже было много. Уклонистам пересчитают все налоги по общей системе и накидают штрафов и пени. Если размер особо крупный, могут и осудить на лишение свободы. Такие примеры тоже уже есть. Иногда инспектора сами предлагают пересчитаться и уточниться до проверки. Если вы это сделаете сами, то избежите штрафов. И если вы уже подумывали о том, чтобы уходить от подобных схем, сейчас самое время.

Но, к сожалению, малый бизнес на общей системе без оптимизации прожить не может. При желании подтянуть можно абсолютно любую компанию. Но работать по всем без исключения, инспектора не могут. Несмотря на всё растущую автоматизацию, просто не хватит ресурса. Поэтому, кого-то точно пронесёт. И если вы совсем маленькие, и у компании нет собственности, вероятно, что вы будете неинтересны налоговикам.

Знайте, если вас вызвали на допрос и обвиняют в дроблении — это значит, что у них на вас пока ещё ничего нет. А есть только догадки и их задача сделать так, чтобы вы сделали всю работу за них. И уточнились сами. Не поддавайтесь на угрозы, но задумайтесь о том, как сделать свою схему более безопасной.

И кстати, суды в этом вопросе часто принимают сторону предпринимателя. Не так чтобы часто, но чаще, чем по другим вопросам. Потому, что если компании на УСН пересчитать налоги по общей системе хотя бы за год, она легко может обанкротиться и прекратить деятельность. Это все понимают.