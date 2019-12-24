«Ночной бухгалтер». С маленькой зарплаты не будут платить НДФЛ?

Началась череда правдивых (зачеркнуть) обещаний перед НГ.

Спасибо, барыня!

В Совете Федерации поддерживают идею освобождения малоимущих от НДФЛ. Глава СФ Валентина Матвиенко при этом уточнила: «Какая точка отсечения — надо думать».

В Кремле, правда, испугались и поспешили заявить, что пока еще не уверены.

Это волшебно, когда о бедных разглагольствует Матвиенко. Недавно, например, она заявляла, что бедные слишком сильно критикуют богатых.

У Матвиенко наручные часы стоят несколько миллионов. СМИ расходятся, за сколько именно. Кто-то называется цифру 2 млн, кто-то 8 млн руб., а кто-то 32 млн.

Понятно одно — Валентина Матвиенко настолько же далека от вопроса малоимущих, насколько цена ваших часов от ее.

Когда ФНС хвалится...

То всем хочется плакать.

Глава ФНС рассказал об успехах своего бизнеса.

Кроме триллионов рублей сборов, Мишустин похвастался самозанятыми. И в очередной раз рассказал о том, что благодаря реформе ККТ отменены девять кассовых отчетов (какие именно, глава ФНС не рассказывал никогда).

И еще ФНС гордится, что отменят декларации по УСН.

Итоги года

Отобрали топ-5 налоговых событий 2019 года и громких проектов 2020-го.

Главной темой года мы, как и Мишустин, назвали налог для самозанятых. Почитайте про перспективы.

Ну, и маркировка. Выделили три момента, которые надо проверить спецрежимникам из-за маркировки.

И немного новогодней милоты вам. История о том, как налоговик влюбляется в главбуха: чудеса на Новогоднем корпоративе.

Ваша милая-премилая редакция