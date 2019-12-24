2020. Три момента, которые надо проверить спецрежимникам из-за маркировки

Изменения для бизнеса, реализующего некоторые виды маркированной продукции.

Как уже известно, закон № 325-ФЗ от 29.09.2019 внес изменения в привычный уклад работы ряда представителей бизнеса на ЕНВД и ПСН. В соответствии с законом с 01.01.2020 под термин розничная торговля для ЕНВД не попадают обувь, лекарства, одежда и аксессуары из натурального меха, а следовательно, и применять вмененку и патентную систему нельзя.

Что делать, давайте разбираться.

1. Когда нужно перейти на другую систему налогообложения

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учесть несколько моментов:

Маркировка меховых изделий уже введена.

Маркировка обувных изделий — с 1 марта 2020 года.

Маркировка лекарственных препаратов (не 7 ВЗН) — с 1 июля 2020 года (срок еще не утвержден, но законопроект 12.12.2019 принят в 3-м чтении).

Пунктом 1 статьи 346.13 НК РФ установлено, что организации и ИП, изъявившие желание перейти на УСН со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства ИП не позднее 31 декабря календарного года, предшествующего календарному году, начиная с которого они переходят на УСН.

С другой стороны, абзацем 4 пункта 2 статьи 346.13 НК РФ предусмотрено, что организации и ИП, которые перестали быть налогоплательщиками ЕНВД, вправе на основании уведомления перейти на УСН с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате ЕНВД. В таком случае налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней с момента прекращения обязанности по уплате ЕНВД. Однако, данная норма применяется в случаях, если ЕНВД был отменен в отношении видов предпринимательской деятельности нормативными актами представительных органов муниципальных районов и городских округов, Москвой или Санкт-Петербургом, о чем так же свидетельствует письмо Минфина от 24.11.2014 № 03-11-09/59636.

Таким образом, подать заявление на переход или применение другой системы необходимо до 31 декабря этого года.

Как было замечено выше, применять ЕНВД можно до дня наступления срока обязательной маркировки товарных групп обувь, лекарства и изделия из натурального меха. Поэтому, если налогоплательщик не применяет с ЕНВД другую систему налогообложения (например, УСН), можно подать уведомление о применении УСН в налоговые органы до 31.12.2019.

Тогда при наступлении срока введения обязательной маркировки и утрате права на ЕНВД, налогоплательщик сможет учитывать операции и применять УСН, а до этого срока вести учет на ЕНВД. В противном случае с начала налогового периода, в котором утрачено право на ЕНВД, он должен применять основную систему налогообложения. При этом, возможно подать в налоговые органы уведомление на освобождение от НДС в соответствии со статьей 145 НК РФ не позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется такое право.

Таким образом, для реализующих обувную продукцию: подаем заявление до конца года о применении второй системы налогообложения — УСН, до конца февраля ведем реализацию через ЕНВД, а с 1 марта 2020 года начинаем продавать с УСН.

2. Возможно ли совмещение разных систем налогообложения

Да. Совмещать можно. Например, вы реализуете обувные товары и одежду. Раньше вы применяли ЕНВД до конца февраля 2020 года. Теперь вы можете применять УСН для реализации обуви. При этом право на применение ЕНВД сохраняется для продажи одежды.

Несмотря на то, что в соответствии с видами деятельности по ТНВЭД (код 47 — «розничная торговля») обувь подпадает под 47.72, а одежда под 47.71, реализация обуви в соответствии с 346.27 не подпадает под вид деятельности «розничная торговля» для ЕНВД.

Таким образом, при реализации одежды на ЕНВД, а обуви на УСН — виды деятельности не пересекаются.

3. Не забываем про технику

Переход с одной системы налогообложения на другую требует не только подачи данных в ФНС и правильного формирования отчетности, но также и настройку техники.

Помните, что для перехода на другую систему налогообложения (или добавление еще одной СНО) необходимо:

— убедиться, есть ли у вас необходимая прошивка (актуально в связи с введением маркировки, а также для тех, кто переходит на ОСН). В случае необходимости внутреннее программное обеспечение кассы нужно приобрести.

— провести перерегистрацию кассы без подачи заявления в ФНС, указав новую СНО.

— учесть, что в случае, если вы переходите на ОСН и используете ФН на 36 месяцев, вам потребуется заменить ФН, так как ФН на 36 месяцев не предназначен для реализации товаров на ОСН (только для услуг).

— убедиться, что при формировании чека правильно указывается система налогообложения и ставка НДС. При необходимости необходимо привести данные в соответствие с нормами.