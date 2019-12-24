Главная тема года: новый налог для самозанятых

«Клерк» продолжает подводить итоги 2019 года.

Одной из главных тем года, обсуждаемой и на сайте «Клерка», и в форуме, был налог самозанятых лиц — налог на профессиональный доход (НПД). Власти тоже не отставали: то давали разъяснения, то хвастались достижениями, а в конце года даже начали угрожать.

1. В начале января ФНС выпустила приложение для самозанятых: ФНС выпустила мобильное приложение «Мой налог» для самозанятых.

И сразу появились инструкции о том, как там зарегистрироваться.

2. Власти начали рапортовать об удачном начале эксперимента прямо в первые же дни.

Но оказалось, что для самых налоговиков НПД совершенно незнаком. На осознание того, что в Подмосковье появилась новая система налогообложения у местных фискалов ушло два месяца: «Налоговики не очень разбираются в новом режиме для самозанятых».

3. И еще одна проблема возникла — с банками. Начались блокировки переводов и счетов.

Читайте инструкцию, как организации заплатить самозанятому гражданину и не попасть на неприятности с банком?

И тут же эти же банки начали борьбу за самозанятых

А ЦБ пришлось просить банки не блокировать самозанятым счета.

4. Уже в начале года ФНС заявила, что будет выявлять работодетелей-схемотехников, переводящих работников в самозанятых. Но потом тема как-то поутихла, видимо, решили не спугнуть потенциальных налогоплательщиков. Отчитываться-то о достижениях надо: «ФНС готова выявлять „схемы“ по переводу работников в самозанятые».

5. И весь год налоговая фактически не вспоминала о схемах вывода работников, но вот в конце года стали обсуждать введение НПД еще в паре десятков регионов и налоговики с Минфином оживились: «С 2020 года ФНС будет охотиться за компаниями, которые работали с самозанятыми».

6. И финальная тема года — налог на профессиональный доход с 2020 года появится еще в 19 регионах. Список тут.

Всем плательщикам НПД и сочувствующим — удачи в 2020 году. Да минует вас блокировка счетов и всевидящее око налоговой.