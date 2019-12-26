«Ночной бухгалтер». Путину мало НДС 20% для радости?

Мы так и не поняли: новость дня о том, что налоги еще поднимут или, наоборот, снизят...

Вообще, да, налоги — вещь невеселая

Президент не нашел позитивного эффекта от повышения налоговой нагрузки.

Власти пошли на решения, связанные с увеличением фискальной нагрузки, исходя из того, «чтобы направить высвобождаемые или полученные ресурсы на ключевые направления развития».

«И если мы из экономики эти ресурсы вынули в результате повышения фискальной нагрузки, а назад эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, потому что мы из экономики забрали часть этих денег. А вот положительный — либо его нет, либо он отстает, либо он не в ожидаемых нами параметрах появляется», — сказал Путин.

Про Сбер

Когда Сберу невесело. ИП выиграл суд у Сбербанка за блокировку счета с транзитным характером.

Когда Сбер гордится. Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых.

Про бедных

К 15 января решится судьба НДФЛ для бедных.

И есть все шансы, что его отменят. Читайте, почему.

Ваша вся в шкурках от мандаринов редакция