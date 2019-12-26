«Ночной бухгалтер». Путину мало НДС 20% для радости?

Мы так и не поняли: новость дня о том, что налоги еще поднимут или, наоборот, снизят...
Вообще, да, налоги — вещь невеселая
Президент не нашел позитивного эффекта от повышения налоговой нагрузки.
Власти пошли на решения, связанные с увеличением фискальной нагрузки, исходя из того, «чтобы направить высвобождаемые или полученные ресурсы на ключевые направления развития».
«И если мы из экономики эти ресурсы вынули в результате повышения фискальной нагрузки, а назад эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, потому что мы из экономики забрали часть этих денег. А вот положительный — либо его нет, либо он отстает, либо он не в ожидаемых нами параметрах появляется», — сказал Путин.
Про Сбер
Когда Сберу невесело. ИП выиграл суд у Сбербанка за блокировку счета с транзитным характером.
Когда Сбер гордится. Сбербанк запустил ипотеку для самозанятых.
Про бедных
К 15 января решится судьба НДФЛ для бедных.
И есть все шансы, что его отменят. Читайте, почему.
Про тех, кому хочется больше власти
Военные комиссариаты тоже захотели отчетность работодателей. И делать ее, конечно, придется бухгалтерам.
Роскомнадзор тоже важничает. Рассказываем, что «Клерку» запрещали публиковать в этом году.
Осталось 10 купонов, по которым получите бесплатно два онлайн-курса для бухгалтеров и ИП.
Ваша вся в шкурках от мандаринов редакция