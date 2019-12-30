«Новогодний бухгалтер». И пусть даже ФНС отдохнет

Друзья, 2019-й заканчивается, а любовь «Клерка» к бухгалтерам — никогда. В праздничные добрые дни мы готовы полюбить даже налоговиков. Шутка, конечно.

Но немного продыха ФНС мы дадим — аккурат до 9 января.

За что сказать друг другу спасибо в 2019-м

Мы разместили, а вы прочитали за этот год:

Больше всего в этом году читали вот эти материалы: про пенсии (690 тысяч просмотров!) и самозанятых (582 тысячи).

В наших блогах компаний разместили 2071 пост.

Мы обучили 779 студентов на наших 8 онлайн-курсах для бухгалтеров и ИП. Спасибо, что доверяете Центру обучения «Клерка».

Вы оставили 43599 комментариев. Несмотря на то, что в этом году мы закрыли возможность анонимных комментариев, все вы все равно оставили их в этом году больше, чем в прошлом! И тут тоже, конечно, спасибо.

Спасибо, что поддерживали, когда нам предъявляли иски прокуроры и судьи и слал бесконечные «закройте» Роскомнадзор. Мы вас любим! И хотим пожелать: — поменьше НАЛОГОВ — поменьше тупой работы с ненужными отписками на тупые требования налоговиков — побольше ДЕНЕГ — побольше ВОСХИЩЕНИЯ со стороны директора — МНОГО ЛЮБВИ, КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И ТОЛЬКО РАДОСТНЫХ НОВОСТЕЙ В 2020-м!

За что ФНС не скажет нам спасибо

Ну, и в конце, не чокаясь, вспомним про обиды на нас со стороны властей.

Они точно не скажут нам спасибо за наши материалы о том, как упала программа налоговой. Сбой в ФНС — главная тема года, о которой мы не могли молчать.

Из-за этих наших статей неопознанные властные структуры (хотя, конечно, мы прекрасно знаем, кто это) угрожали «Клерку» закрытием.

Вот тут — главный боевик 2019 года. Там про то, как сильно наши картинки и тексты оскорбляют ФНС.

Ну, ничего, где наша не пропадала! 2020-й будет еще интереснее.

Ваша даже на праздниках думающая о вас редакция