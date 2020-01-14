«Ночной бухгалтер». Новое действительно приятное от ФНС

Налоговики не будут блокировать счета за мелкие долги.

Уже с 1 апреля

Заработают поправки в ст. 46 НК. Инспекция сможет принять решение о взыскании долга только в случае, если сумма налога превысила 3000 рублей.

Мелкие долги будут накапливаться и если в течение 3 лет сумма долга превысит 3000 рублей, налоговики направят требование в банк.

А еще с 28 марта о блокировке платежных карт и электронных кошельков будут сообщать в тот же день.

Про заботу

21 век на дворе. Минтруд приказал заботиться о женщинах. Ибо она, как управдом, тоже человек.

Омлеты как символ времени. Что бы мы делали без Роспотребнадзора. Он не хочет отказываться от контроля за высотой омлета.

А нечего! Налоговая проверит розыгрыш 1 млрд рублей в Подмосковье.

Про поиски

— ФНС раскрыла, как ищет незарегистрированных ИП. Там целая метода.

— Все ищут ответы на вопросы про электронные трудовые книжки. На один стало меньше. Ловите образец уведомления работников об электронных трудовых книжках

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