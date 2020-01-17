Ликвидация кредитора, о которой бухгалтер узнал спустя год: выход из ситуации

Так и здесь — всякое бывает. И сложившаяся ситуация не является чем-то фантастическим и неправдоподобным.

Итак, остановимся на том, что летом прошлого года (допустим, в июне) был заключен договор с какой-то организацией на оказание ей услуг с условием предварительной оплаты.

Поступление 944 тыс. руб. на расчетный счет исполнителя было отражено записью: Дебет счета 51 Кредит счета 62 — 944 000 руб. Сразу же бухгалтерия из этой суммы «вытащила» НДС по действующей тогда ставке 18/118%, то есть 144 тыс. руб., выставила заказчику авансовый счет-фактуру, оформленный согласно требованиям п. 5.1 ст. 168 НК РФ и зарегистрировала его в книге продаж соответствующего (II квартала) налогового периода. В тот же день, что и поступили деньги, была сделана еще одна проводка: Дебет счета 76 (АВ) Кредит счета 68.02 — 144 000 руб.

Ждал-ждал, пока не дождался.

А дождался он того, что только сейчас, то есть в декабре 2019 года кто-то из руководителей милостиво его уведомил в том, что больше года назад, еще в сентябре 2018 года данная организация была ликвидирована.

Таким образом, мы имеем сокрытие от государства внереализационных доходов прошлого года и занижение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Суды также поддерживают эту точку зрения (например, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.06.2018 № Ф01-1795/2018 по делу № А17-249/2017).

При этом доход может быть признан в последний день того года, в котором организация была ликвидирована, вне зависимости от того, исключена она была из реестра в марте, августе, либо ноябре.

Такой вывод можно сделать, например, из письма Минфина России от 26.11.2014 № 03-03-10/60138 (доведено до сведения налоговых органов письмом ФНС России от 08.12.2014 № ГД-4-3/25307@), или письма Минфина России от 21.10.2019 № 03-03-06/1/80551.

Другими словами, можно будет подать уточненную налоговую декларацию по итогам 2018 года, а не по итогам, допустим, I полугодия или 9 месяцев.

По налогу на прибыль налоговым периодом является календарный год, отчетными — I квартал, I полугодие, 9 месяцев. По их окончанию платятся авансовые платежи по налогу. И нарушение порядка исчисления либо уплаты авансовых платежей не может рассматриваться в качестве основания для привлечения лица к ответственности за нарушение законодательства о налогах и сборах по ст. 122 НК РФ (п. 16 Информационного письма ВАС РФ от 17.03.2003 № 71, Определение ВС РФ от 18.04.2018 № 305-КГ17-20241, Письмо Минфина России от 24.05.2017 № 03-02-07/1/31912, Письмо ФНС России от 26.07.2018 № СА-4-7/14490@).

Другими словами, за неверное определение суммы авансового платежа на следующий квартал в связи с неправильным исчислением налогооблагаемой базы по налогу на прибыль за отчетный период (квартал, полугодие, 9 месяцев) наказания не предусмотрено. Покарать могут только за выявленную недоимку по итогам налогового периода при проверке годовой декларации.

Дебет счета 62 Кредит счета 84 — 944 000 руб.

По мнению чиновников, принять его к вычету Заратустра статья 21 НК РФ не позволяет (Письма Минфина России от 10.02.2010 № 03-03-06/1/58, от 07.12.2012 № 03-03-06/1/635).

А списать эту сумму на расходы, уменьшающие налогооблагаемую прибыль, не велит глава 25 того же НК РФ (уже упомянутое письмо от 07.12.2012 № 03-03-06/1/635).

Следовательно, источник списания отданных в прошлом году в доходы бюджета 144 тыс. руб. — самый любимый налоговиками, то есть расходы, не уменьшающие налогооблагаемую прибыль.

Суды в этом вопросе не выработали единую точку зрения, и делятся примерно пополам — кто-то считает, что на уменьшение прибыли эту сумму налога отнести нельзя, кто-то считает, что можно.

Дебет счета 84 Кредит счета 76 (АВ) — 144 000 руб. —списана на расходы сумма налога на добавленную стоимость; Дебет счета 84 Кредит счета 68 — 28 800 руб. — начислено постоянное налоговое обязательство (со следующего года — постоянный налоговый расход) по расходам, не уменьшающим налогооблагаемую прибыль (144 000 руб. х 20%).

В ней будет необходимо:

Увеличить на 944 тыс. руб. строку 100 «Внереализационные доходы — всего» Приложения № 1 «Доходы от реализации и внереализационные доходы» к Листу 02;

На эту же сумму увеличить в Листе 02 строки 020 «Внереализационные доходы», 060 «Итого прибыль (убыток)», 100 «Налоговая база».

Также предположим, что в марте еще не ушедшего 2019 года в инспекцию была подана декларация за 2018 года, по которой (несмотря на все намеки налоговиков) был показан убыток в размере, ну пусть, 150 тыс. руб.

И последними проводками 2018 года были:

Дебет счета 99 Кредит счетов 90/9 и 91/9 — 150 000 руб. Дебет счета 68 Кредит счета 99 — 30 000 руб. — начислен условный доход по налогу на прибыль; Дебет счета 09 Кредит счета 68 — 30 000 руб. — начислен отложенный налоговый актив от суммы понесенных убытков. Дебет счета 84 Кредит счета 99 — 120 000 руб. — сумма понесенного в 2018 году убытка отнесена на уменьшение прибыли, остающейся в распоряжении организации.

Доначисление налога надо будет отразить проводкой:

Дебет счета 84 Кредит счета 68 — 160 000 руб. (800 000 руб. х 20%). Кроме того, ошибочно (как выяснилось только сейчас) начисленный в прошлом году отложенный налоговый актив нужно убрать проводкой: Дебет счета 68 Кредит счета 09 — 30 000 руб.

Дебет счета 99 Кредит счета 68 — 31 600 руб., и точно такой же проводкой надо отразить набежавшую за это время пеню.

С налогом на прибыль за 2018 год вроде всё.

Теперь попробуем разобраться с налогом за 2019 год.

В 2019 году организация имела право (до исправления ошибки) уменьшить свою налогооблагаемую прибыль на сумму понесенного ранее убытка (ст. 283 НК РФ).

Если это позволил результат текущего года (сумма прибыли превысила 300 тыс. руб.), то весь (как оказалось — ошибочный) убыток (150 тыс. руб.) был погашен, допустим, в I полугодии 2019 года.

Проводка в июне была:

Дебет счета 68 Кредит счета 09 — 30 000 руб.

И, как выяснилось в декабре — напрасно.

Ошибку эту исправляем записью:

Дебет счета 09 Кредит счета 68 — 30 000 руб.

Авансовые платежи по налогу на прибыль были уплачены в установленный ст. 289 НК РФ срок. А то, что они были занижены — как уже было сказано выше, не наказуемо. Сумма налога по годовой декларации будет определена, с учетом исправленной прошлогодней ошибки, верно.

Теперь перейдем к составлению годовой отчетности за 2019 год.

Так как существенная ошибка за 2018 год была выявлена уже позже утверждения собственниками финансовой отчетности этого года, то необходимости в ее пересмотре не возникает.

В отчетности 2019 года необходимо будет указать соответствующие показатели, с учетом их исправления, по графам «По состоянию на 31.12.2018» (в балансе и форме № 3) и по графе «За 2018 год» в Отчете о финансовых результатах. В Отчет о движении денежных средств (форму № 4) изменения вносить не потребуется.

В балансе необходимо будет по активу:

— уменьшить строку 1180 «Отложенные налоговые активы» на 30 000 руб.

— уменьшить строку 1260 «Прочие оборотные активы» на 144 000 руб.

В итоге строка 1600 «Баланс» уменьшится на 174 000 руб.

В пассиве необходимо будет:

— увеличить на 611 200 руб. строку 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» (944 000 руб. — 144 000 руб. — 28 800 руб. — 160 000 руб.).

— уменьшить на 785 200 руб. (944 000 руб. — 158 800 руб.) строку 1520 «Кредиторская задолженность».

В итоге строка 1700 «Баланс» уменьшится на 174 000 руб. (785 200 руб. — 611 200 руб.).

В Отчете о финансовых результатах (форме № 2) по графе «За 2018 год» необходимо будет:

— увеличить на 944 000 руб. строку 2340 «Прочие доходы»;

— увеличить на 144 000 руб. строку 2350 «Прочие расходы»;

— увеличить на 800 000 руб. строку 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения»;

— увеличить на 158 800 руб. строку 2410 «Текущий налог на прибыль»;

— увеличить на 28 800 руб. строку 2421 «в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)»;

— уменьшить на 30 000 руб. строку 2450 «Изменение отложенных налоговых активов»;

— увеличить на 611 200 руб. строку 2400 «Чистая прибыль (убыток)».

В Отчете о движении капиталов (форме № 3) необходимо будет увеличить на 611 200 руб. сумму прибыли, остающуюся в распоряжении организации по состоянию на 31.12.2018.

Таким образом, несвоевременный запрос о судьбе контрагента оборачивается для организации как финансовыми потерями (уплатой недоимки и штрафных санкций по налогу на прибыль), так и ощутимой нагрузкой для бухгалтерии — внесением изменений в налоговую и бухгалтерскую отчетность.