«Ночной бухгалтер». Что станет с бухгалтерами из-за назначения Мишустина

Наверху по-прежнему трясет. Главный прокурор уходит в отставку. Новый глава ФНС объявил, что будет обелять бизнес. Эксперты пророчат массовые сокращения бухгалтеров из-за смены Правительства. Бодрое начало недели в обзоре «НБ».

Время перемен

Посмотрите, кто теперь будет главным налоговиком. Про Егорова: каким он был замом: алкоголь, проверки, ошибки.

Он уже объявил направление работы. Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а обелить рынок. Вы тоже не поняли, как можно обелить, но налоги не собрать?

Но к налоговому прессингу все, в общем, уже привыкли. А вот эта новость шокировала многих: «Новая должность Мишустина грозит бухгалтерам массовым увольнением».

Перспективы «Клерка» тоже (как и все 20 лет существования) непонятны. Ибо даже оппозиция считает, что только «Клерк» честно рассказывает про Мишустина и Егорова.

Но пока мы в строю и продолжаем делать ваши любимые обзоры. Вот недельный: «Налоговые проверки как новый курс Правительства?».

Что сделает с бизнесом Егоров — остается только гадать и готовиться, как возможно. Поэтому мы делаем вебинар: сразу обо всем, но без воды. Расскажем ВСЕ про новинки в налогах-2020

Невозможно не пошутить про чайку и полет

Главный прокурор уходит в отставку.

На эту должность Владимир Путин предложил заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.

Кто следующий?

Инструкции для бухгалтеров

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