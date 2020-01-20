«Ночной бухгалтер». Что станет с бухгалтерами из-за назначения Мишустина

Наверху по-прежнему трясет. Главный прокурор уходит в отставку. Новый глава ФНС объявил, что будет обелять бизнес. Эксперты пророчат массовые сокращения бухгалтеров из-за смены Правительства. Бодрое начало недели в обзоре «НБ».
Время перемен
Посмотрите, кто теперь будет главным налоговиком. Про Егорова: каким он был замом: алкоголь, проверки, ошибки.
Он уже объявил направление работы. Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а обелить рынок. Вы тоже не поняли, как можно обелить, но налоги не собрать?
Но к налоговому прессингу все, в общем, уже привыкли. А вот эта новость шокировала многих: «Новая должность Мишустина грозит бухгалтерам массовым увольнением».
Перспективы «Клерка» тоже (как и все 20 лет существования) непонятны. Ибо даже оппозиция считает, что только «Клерк» честно рассказывает про Мишустина и Егорова.
Но пока мы в строю и продолжаем делать ваши любимые обзоры. Вот недельный: «Налоговые проверки как новый курс Правительства?».
Невозможно не пошутить про чайку и полет
Главный прокурор уходит в отставку.
На эту должность Владимир Путин предложил заместителя председателя Следственного комитета Игоря Краснова.
Кто следующий?
Инструкции для бухгалтеров
Ваша уставшая от этой канители редакция