Налоговые проверки как новый курс Правительства? Бухгалтеры в шоке из-за назначения Мишустина. Неделя на «Клерке»

К чему приведет назначение Мишустина, и кто вместо него будет мучать бизнес налоговыми проверками? Что больше всего в этой истории беспокоит бухгалтеров и почему к «Клерку», очень вероятно, скоро придут? Наш недельный обзор.

Темы недели

2. Второе по значимости событие прошлой недели — послание Президента: референдум, выплаты и питание для детей, уголовка предпринимателям.

ТОП-5 новостей

1. Правила трудовых проверок изменятся.

2. 1 апреля будет не до шуток. Рассказываем, почему.

3. Под колпаком у государства: запустят информационную систему учета доходов каждой семьи.

4. Аренда через ФНС. Арендодатели больше не смогут уйти от налога с дохода от сдачи квартиры.

5. Бланк уведомления работников об электронных трудовых книжках: образец.

Дзен для бухгалтеров

Лучшие материалы из нашего канала на Яндекс.Дзен (подпишитесь — не будет никаких уведомлений, просто на главной Яндекса будут появляться ссылки на лучшее из «Клерка»).

1. МРОТ 30 тыс. рублей, освобождение от налогов и платы за ЖКУ: как сделать людей богаче.

2. Предложили новую пенсионную формулу. Чем больше детей — тем больше пенсия.

3. Положение женщин улучшат. Официально.

«Ночной бухгалтер»

За 13 января: Каких работников освободят от налогов;

За 14 января: Новое действительно приятное от ФНС;

За 16 января: Знаем о Мишустине больше других;

За 17 января: Скоро начнутся новые визиты налоговиков из-за введенного лимита на недоимку.

Важные статьи

1

Кто и как ставит иностранного сотрудника на миграционный учет

2

Ликбез по 115-ФЗ: подсказки от Центробанка

3

Как правильно писать дату в документах в 2020 году. Лайфхак

4

Что изменилось в СОУТ с 2020 года

5

Налоговые риски при открытии и закрытии ИП в течение года

Интересные посты в блогах

1

Что можно включить в налоговый вычет на строительство дома?

2

Схему с ИП-управляющим вместо директора налоговики могут оспорить

3

Электронная трудовая книжка. Что делать работодателям?

4

Для чего на самом деле нужна бизнес-карта

5

«Налоги — дело добровольное»: разбираем статью 45.1 НК РФ

6

Понижение НДС приведет к повышению цен. И причем тут малина

На пообсуждать

1. Повышение взносов ИП = повышение качества жизни? Ну-ну...

2. Четыре варианта борьбы с бедностью.