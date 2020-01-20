Налоговые проверки как новый курс Правительства? Бухгалтеры в шоке из-за назначения Мишустина. Неделя на «Клерке»

К чему приведет назначение Мишустина, и кто вместо него будет мучать бизнес налоговыми проверками? Что больше всего в этой истории беспокоит бухгалтеров и почему к «Клерку», очень вероятно, скоро придут? Наш недельный обзор.
Темы недели
1. Сами знаете, главное — это отставка Правительства и новый глава ФНС.
Собрали самое важное.
Вместо Мишустина: кто такой Даниил Егоров, новый глава ФНС.
Вместо Медведева: «Даешь сбой в каждый дом!». Новый премьер-министр — Мишустин. Кто это вообще такой?
Вместо бухгалтеров: новая должность Мишустина грозит бухгалтерам массовым увольнением.
Вместо карикатур — снова карикатуры:что нас, наверное, попросят удалить.
Вместо реальных новостей: клерки в шоке, что все вокруг тают от Мишустина и не в курсе, как все на самом деле.
2. Второе по значимости событие прошлой недели — послание Президента: референдум, выплаты и питание для детей, уголовка предпринимателям.
ТОП-5 новостей
1. Правила трудовых проверок изменятся.
2. 1 апреля будет не до шуток. Рассказываем, почему.
3. Под колпаком у государства: запустят информационную систему учета доходов каждой семьи.
4. Аренда через ФНС. Арендодатели больше не смогут уйти от налога с дохода от сдачи квартиры.
5. Бланк уведомления работников об электронных трудовых книжках: образец.
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1. МРОТ 30 тыс. рублей, освобождение от налогов и платы за ЖКУ: как сделать людей богаче.
2. Предложили новую пенсионную формулу. Чем больше детей — тем больше пенсия.
3. Положение женщин улучшат. Официально.
«Ночной бухгалтер»
За 13 января: Каких работников освободят от налогов;
За 14 января: Новое действительно приятное от ФНС;
За 16 января: Знаем о Мишустине больше других;
За 17 января: Скоро начнутся новые визиты налоговиков из-за введенного лимита на недоимку.
Важные статьи
1
Кто и как ставит иностранного сотрудника на миграционный учет
2
Ликбез по 115-ФЗ: подсказки от Центробанка
3
Как правильно писать дату в документах в 2020 году. Лайфхак
4
Что изменилось в СОУТ с 2020 года
5
Налоговые риски при открытии и закрытии ИП в течение года
Интересные посты в блогах
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Схему с ИП-управляющим вместо директора налоговики могут оспорить
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Электронная трудовая книжка. Что делать работодателям?
4
Для чего на самом деле нужна бизнес-карта
5
«Налоги — дело добровольное»: разбираем статью 45.1 НК РФ
6
Понижение НДС приведет к повышению цен. И причем тут малина
На пообсуждать
1. Повышение взносов ИП = повышение качества жизни? Ну-ну...
2. Четыре варианта борьбы с бедностью.