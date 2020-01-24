Когда из-за переезда могут снизить пенсию: три случая

Человек имеет полное право сменить место своего жительства и переехать в другой регион, например. Но нельзя категорически утверждать, что такой переезд всегда обходится без последствий, когда речь идет о пенсионере.

В некоторых случаях смена места жительства может привести к тому, что размер пенсии снизится — объясню, почему.

1. Переезд из «северного» региона в «не северный»

Как известно, проживая в районах Крайнего Севера или на приравненных к нему территориях, пенсионеры получают надбавку к своей пенсии. Поэтому их всегда интересует, не лишатся ли они этой доплаты, если переедут в регион, который не относится к числу северных.

Угроза остаться без доплаты возникает у тех, кто переезжает, не выработав определенный минимум «северного» стажа:

— это 15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в местностях, приравненных к Крайнему Северу (при общем страховом стаже не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин).

В таком случае гражданин не приобретает право на пожизненно гарантированное повышение фиксированной выплаты к пенсии (на 50% за стаж на Крайнем Севере и на 30% за стаж в приравненных территориях).

А районный коэффициент при переезде в «не северный» регион всегда снимается — поэтому пенсия в итоге у тех, кто не выработал минимум «северного» стажа, выплачивается по новому месту жительства в меньшем размере.

Например: гражданка переехала из Архангельской области в Вологодскую, и столкнулась со снижением пенсии.

Она обратилась в суд, требуя восстановить пенсию в прежнем размере, утверждая, что при переезде из районов Крайнего Севера пенсия должна оставаться неизменной.

Однако из-за недостаточности северного стажа суд отказал ей в иске (Вологодский горсуд, дело № 2-8459/2018).

Но даже когда необходимый стаж на Севере выработан, все равно можно столкнуться с эффектом снижения пенсии после переезда. Это касается тех пенсионеров, которые жили в регионах с очень высоким районным коэффициентом.

Как я уже упоминала, 15 лет работы на Крайнем Севере или 20 лет — на приравненных территориях дают право на повышение фиксированной выплаты на коэффициенты 1,5 и 1,3 соответственно.

Если же пенсионер проживал в регионе с районным коэффициентом 2,0 (например, это Алеутский р-н Камчатского края) и, выработав 15 лет стажа на Крайнем Севера, переехал на юг, то коэффициент 2,0 у него снизится до 1,5.

А вместе с ним уменьшится и пенсия на соответствующую разницу (если посчитать применительно к 2020 году, уменьшение составит 2 843 рубля).

Иными словами, пенсионерам с достаточным северным стажем гарантируется прибавка к пенсии на коэффициенты 1,5 или 1,3 независимо от места жительства.

Но если на Севере они получали более высокий районный коэффициент, то при переезде он все равно снизится до указанных значений (1,5 или 1,3).

2. Переезд в регион, где федеральная соцдоплата

Неработающие пенсионеры получают социальную доплату до уровня прожиточного минимума, если размер их пенсии до него «не достает».

А поскольку прожиточный уровень для соцдоплаты определяется по региону проживания, переезд в другой регион может повлечь изменение пенсии.

Если по новому месту жительства прожиточный минимум меньше, чем по предыдущему, соцдоплата снижается — и пенсия, соответственно, тоже.

Например, пенсионер получал региональную соцдоплату, а переехал в регион, где федеральная доплата (а она всегда ниже региональной) — и в итоге получил пенсию в уменьшенном размере.

3. Ошибка в пенсионном деле

Пенсия по старости назначается бессрочно — но это вовсе не значит, что ПФР не вправе проверять правильность ее расчета спустя многие годы после назначения.

И вполне возможно, что после такой проверки могут выявить ошибки и пересчитать пенсию в сторону снижения.

Наиболее часто такие ситуации возникают как раз после переезда: пенсионное дело переходит в другое управление ПФР, по месту нового жительства пенсионера.

А принимая на учет вновь поступившее дело, специалисты ПФР проводят его полную проверку, т. к. будут отвечать за него, если ревизия обнаружит переплату.

Есть пример, когда переехав из Иркутской области в Бурятию, женщина лишилась 20% пенсии, т. к. при проверке обнаружилось неверное применение в расчете коэффициента по зарплате в размере 1,4, когда полагалось 1,2 (решение Саянского горсуда Иркутской области, дело № 2-1047/2013).

Разумеется, далеко не всегда переезд пенсионера повлечет снижение его пенсии. Но стоит учитывать эти три наиболее типичных случая, когда такое возможно.