«Ночной бухгалтер». Личные счета ИП начнут активно блокировать

Личные счета ИП под угрозой. ФНС прессингует банки штрафами.

Эмм...

Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП.

Рассказываем, что за петрушка. Налоговая присылает в банк распоряжение о приостановке операций по счетам ИП, если у него долг по налогам. Например, 10 тысяч.

И распоряжения о блокировке этой суммы налоговики присылают не только на расчетный, но еще и на личный счет «физика» (даже счета по вкладам попадают под раздачу). Есть четыре счета? Заморозят на каждом по десятке.

Банки отказывались, ссылаясь на то, что блокировка на личных счетах ИП — только через приставов. Но налоговая не согласна и пошла ва-банк, начав штрафовать банки.

И какие перспективы?

И еще в банки будут приходить срочные запросы о клиентах. На ответ — 6 часов.

На деревню дедушке

Бизнес написал открытое письмо Мишустину.

Просят налоговую амнистию для малого бизнеса, кредитование под 0%.

Как хорошо, когда в людях еще живет вера в чудеса!

Кстати, в ФНС продолжаются переделки после ухода Мишустина. Новым заместителем в ФНС стал преподаватель налогового права.

Для тех, кто на УСН

Вышло важное письмо Минфина о том, как учитывать расходы на товары при переходе с УСН «доходы» на УСН «доходы минус расходы».

Что неудивительно: отмена декларации по УСН не вызывает у клерков бурной радости. Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь...

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