«Ночной бухгалтер». Личные счета ИП начнут активно блокировать

Личные счета ИП под угрозой. ФНС прессингует банки штрафами.
Эмм...
Банки получили штрафы из-за нежелания блокировать личные счета ИП.
Рассказываем, что за петрушка. Налоговая присылает в банк распоряжение о приостановке операций по счетам ИП, если у него долг по налогам. Например, 10 тысяч.
И распоряжения о блокировке этой суммы налоговики присылают не только на расчетный, но еще и на личный счет «физика» (даже счета по вкладам попадают под раздачу). Есть четыре счета? Заморозят на каждом по десятке.
Банки отказывались, ссылаясь на то, что блокировка на личных счетах ИП — только через приставов. Но налоговая не согласна и пошла ва-банк, начав штрафовать банки.
И еще в банки будут приходить срочные запросы о клиентах. На ответ — 6 часов.
На деревню дедушке
Бизнес написал открытое письмо Мишустину.
Просят налоговую амнистию для малого бизнеса, кредитование под 0%.
Как хорошо, когда в людях еще живет вера в чудеса!
Кстати, в ФНС продолжаются переделки после ухода Мишустина. Новым заместителем в ФНС стал преподаватель налогового права.
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